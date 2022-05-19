СМИ сообщили об уходе из России крупной фармацевтической компании из США
Американская компания Bristol-Myers Squibb (BMS) уходит из России, сообщило издание Vademecum со ссылкой на близкий к BMS источник. Информацию подтвердили еще два источника, работающих с компанией.
По данным собеседника издания, 18 мая BMS начала передавать российский бизнес компании Swixx BioPharma, своему партнеру в Центральной и Восточной Европе, а также предложила сотрудникам российского подразделения перейти на работу в швейцарскую компанию и пообещала компенсацию.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в России выручка «Бристол Майерс Сквибб» в 2021 году составила 24,3 млрд руб., прибыль — 1, 5 млрд руб., чистая прибыль — 588,6 млн руб.
Swixx BioPharma управляет ООО «Свикс Биофарма» и ООО «Свикс Хэлскеа».
Как пишет Vademecum, BMS проводила клинические испытания препарата от болезни Крона (тяжелое хроническое воспаление желудочно-кишечного тракта. — РБК), которое должно было завершиться в 2024 году. Ранее компания завершила клинические испытания лекарств от бляшечного псориаза и системной красной волчанки.
Представительство BMS в России было открыто в 1993 году. Компания выводила новые препараты в оборот в стране, в том числе для лечения ВИЧ, гепатита B, ревматоидного артрита, сахарного диабета 2-го типа и онкологических заболеваний.
BMS стала первой иностранной фармацевтической компанией, которая объявила об уходе из России с конца февраля. Ранее фармкомпании, такие как Pfizer, Johnson & Johnson, GSK, AbbVie, Lilly, MSD, объявляли о приостановке инвестиций и отказе от запуска новых клинических исследований.
В конце марта власти Москвы объявили о мерах поддержки импортозамещения в фармацевтической отрасли. Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, что меры продиктованы санкционным давлением и проблемами, связанными с логистикой.
По данным столичной мэрии, в Москве действует 84 фармацевтических предприятия, на которых трудятся около 11 тыс. человек. По итогам 2021 года производство лекарственных средств в столице выросло на 67,7%.