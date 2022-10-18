Фармкомпании «заморозили» половину клинических исследований в России

В первом полугодии 2022 года в России, по данным профильной ассоциации, была не начата или приостановлена половина клинических исследований лекарственных препаратов, проводимых с целью их последующей государственной регистрации

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За первые шесть месяцев этого года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных клинических исследований инновационных лекарств, целью которых является последующая государственная регистрация лекарственного средства. Такие данные содержатся в бюллетене Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) за первое полугодие 2022 года (РБК ознакомился с документом). Число «замороженных» клинических исследований вырастет, если геополитическая ситуация не изменится, предупреждают в АОКИ.

В целом, согласно бюллетеню, в первом полугодии этого года Минздравом России было выдано 425 разрешений на проведение клинических исследований лекарств (на 28% больше, чем за тот же период прошлого года), в том числе 111 на международные мультицентровые клинические исследования (на 27% меньше), целью которых является последующая государственная регистрация препарата в стране. При этом за два квартала 2022 года было прекращено или отменено 16-18% таких исследований, 50-55% были не начаты или приостановлены по решению производителя препарата. При этом аналитики АОКИ оговариваются, что чем дальше исследование находится «на паузе», тем меньше вероятность его проведения, и в настоящее время ситуация развивается по пессимистичному сценарию.

Старший юрист фирмы Dentons Татьяна Ларина полагает, что зарубежные компании постараются найти схемы для продолжения работы в России. Партнер этой же фирмы Сергей Клименко добавляет, что клинические исследования непосредственно в России не требуются для регистрации всех препаратов от орфанных (редких) заболеваний.

Разумеется, часть пациентов пострадает от сворачивания исследовательской и маркетинговой деятельности, как и врачи, которые окажутся выключены из научного процесса и лишатся финансирования со стороны производителей, говорит исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова. «Сейчас сложно сказать, как это сказалось с точки зрения кадров, какие-либо цифры можно попробовать посчитать в конце года, хотя это очень чувствительная тема и мало кто будет делиться этими данными», — предупреждает она.

По словам двух источников РБК на фармрынке, ведущие зарубежные компании прекратили работу с частью российских сотрудников, выплатив компенсацию в размере от трех до пятнадцати ежемесячных зарплат.

Иностранные компании, приостановившие исследования, сократили свои клинические отделы в России, некоторые из них релоцировали команды в другие страны, подтверждает генеральный директор компании «Инновационная фармацевтика» Наталья Рабинович. По ее мнению, общее уменьшение числа разрешений на клинические исследования от Минздрава пока незначительное — 4-5%. Тем не менее, по ее же словам, американские и европейские компании сейчас не рассматривают Россию при планировании своих испытаний.

Пока о «полном» прекращении деятельности в России сообщила только американская Bristol-Myers Squibb (BMS). В мае этого года она передала весь бизнес в стране российской «дочке» швейцарской Swixx Biopharma. В июне BMS заявила, что изымет из российских исследовательских клиник свой онкологический препарат Опдиво (действующее вещество ниволумаб), клинические исследования которого проводились.

При этом в госреестре лекарственных средств РБК обнаружил четыре серии не зарегистрированного в России Опдиво. В Минздраве РБК сообщили, что эти серии ввезены без привязки к исследованиям. С представителями BMS связаться не удалось.

Эксперт в области общественного здравоохранения Николай Крючков считает, что в России, где и прежде проводилось относительно немного крупных международных мультицентровых исследований, теперь их число снизится примерно на порядок. По его оценке, российские пациенты в результате не получат доступ к 15-20 экспериментальным новым препаратам от каждой крупной зарубежной компании, которым сейчас аналогов нет. «Цифры, приводимые АОКИ, вполне реальные» — заключает эксперт.

«Не думаю, что число прекращенных и не начатых исследований будет расти, поскольку все, кто хотел свернуть исследовательскую деятельность, уже сделали это», — в свою очередь, говорит генеральный директор маркетингового агенства DSM Group Сергей Шуляк.

При этом в России клинические исследования обходятся дешевле — порядка $10 тыс. на одного пациента против $50 тыс. в Европе и США, и кроме того в ней велика доля пациентов, никогда не получавших лечение. «Нельзя сказать, что качество испытаний, проводимых в России хуже. На рынке известно много громких кейсов с нарушениями и в Европе, и в США», — говорит один из игроков российского фармрынка.

Клинические исследования рассчитаны на 5-10 лет и не всегда завершаются регистрацией препарата, уточняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Думаю, [в результате сокращения числа клинических исследований] пострадают сотни или тысячи пациентов, но не более того» — заключает он.

В российской биотехнологической компании «Биокад» РБК заявили, что ее научно-производственной базы достаточно чтобы наладить производство любого препарата.

В AstraZeneca запрос РБК о перспективах новых клинических исследований в России не прокомментировали. В «Р-Фарме» и крупнейших зарубежных фармкомпаниях комментарии по существу вопроса не предоставили.

В Минпромторге в ответ на запрос РБК сообщили, что не видят необходимости в параллельном импорте лекарств и что зарубежные лекарства не подпадают под санкции против России. Их поставки продолжаются, заверяют в ведомстве.