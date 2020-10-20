Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
Разработчик вакцины от COVID заявил о плохой выработке антител у пьющих Общество, 16:55 Алиев заявил о взятии города Зангилан и 24 сел в Карабахе Политика, 16:52 Аналитики оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в плей-офф ЛЧ Спорт, 16:48 Великобритания подписала контракт по заражению добровольцев коронавирусом Общество, 16:47 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 16:41 Siemens и Пумпянский вложат ₽10 млрд в производство поездов для ВСМ Бизнес, 16:34 Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации Стиль, 16:32 Премьер Южной Кореи назвал три стратегии борьбы с коронавирусом Политика, 16:28 В общежитии МАИ студент покончил с собой Общество, 16:26 Genesis раскрыл технические характеристики обновленного седана G70 Авто, 16:20 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 16:12 Open Source против коммерческого ПО: как враги становятся друзьями Pro, 16:11 Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом по вакцине от COVID Политика, 16:07 Десятки ролей и самые счастливые годы. Жизненный путь Ирины Скобцевой Общество, 16:05 
Бизнес ,  
0 

Siemens и Пумпянский вложат ₽10 млрд в производство поездов для ВСМ

Железнодорожная «дочка» Siemens и «Синара» Дмитрия Пумпянского вложат 10 млрд руб. в создание и производство поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Но строительство ВСМ в России уже несколько раз откладывалось
Дмитрий Пумпянский
Дмитрий Пумпянский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского и «Сименс Мобильность» (подразделение немецкого концерна Siemens) вложат около 10 млрд руб. в производство поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Об этом говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Во вторник, 20 октября, «Синара», «Сименс Мобильность», их совместный завод «Уральские локомотивы» (владеют по 50%) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашение о намерениях, которое будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта в России. Серийное производство новых поездов планируется запустить к 2025 году на «Уральских локомотивах».

«Надеемся, что подписанное соглашение о намерениях поможет создавать железнодорожный транспорт нового поколения на российских мощностях и для российских пассажиров», — отметил президент Siemens в России Александр Либеров (его слова приводятся в сообщении).

По словам Пумпянского, производство в России таких поездов является важнейшей задачей в рамках реализации проекта развития ВСМ. Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в новых поездах, разработать технико-коммерческое предложение и создать условия для их производства.

Siemens и РФПИ решили инвестировать в скоростную железную дорогу на Урале
Бизнес
Фото:Wolfgang von Brauchitsch / Bloomberg

Одна из первых ВСМ должна была появиться в 2025 году на Урале, связав Екатеринбург и Челябинск. В феврале 2019 года «Сименс Мобильность», Российский фонд прямых инвестиций и «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) договорились инвестировать в дорогу 320 млрд руб. Но в апреле 2020 года УСМ решила заморозить проект. Компания объяснила это необходимостью перераспределить финансовые ресурсы из-за пандемии коронавируса. «Уверены, что после стабилизации ситуации в стране и наступления более благоприятной обстановки проект вновь встанет на повестке дня», — говорилось в ее сообщении. Новые сроки запуска уральской ВСМ не сообщались.

Дитрих назвал год начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Экономика
Евгений Дитрих

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года

В августе министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что власти собираются приступить к строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 2022 году, а пока РЖД занимаются проектированием магистрали.

Как сообщал «Коммерсантъ», изначально движение по этой ВСМ должно было начаться в 2026 году, но теперь Минтранс и РЖД предлагают сдвинуть срок до 2027 года, а инвестиции сократить с 1,7 трлн руб. до 1,4 трлн руб. Протяженность магистрали — 659 км, продолжительность поездки составит порядка двух часов (на «Сапсане» сейчас можно доехать из Москвы до Петербурга за четыре часа).

Автор
Мария Кокорева
Материалы по теме
Дитрих назвал год начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Экономика
Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва — Казань
Бизнес
В Минтрансе назвали вероятную дату запуска ВСМ Москва — Петербург
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter