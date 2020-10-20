Siemens и Пумпянский вложат ₽10 млрд в производство поездов для ВСМ

Железнодорожная «дочка» Siemens и «Синара» Дмитрия Пумпянского вложат 10 млрд руб. в создание и производство поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ). Но строительство ВСМ в России уже несколько раз откладывалось

Дмитрий Пумпянский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского и «Сименс Мобильность» (подразделение немецкого концерна Siemens) вложат около 10 млрд руб. в производство поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России. Об этом говорится в сообщении компаний, поступившем в РБК.

Во вторник, 20 октября, «Синара», «Сименс Мобильность», их совместный завод «Уральские локомотивы» (владеют по 50%) и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) заключили соглашение о намерениях, которое будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного транспорта в России. Серийное производство новых поездов планируется запустить к 2025 году на «Уральских локомотивах».

«Надеемся, что подписанное соглашение о намерениях поможет создавать железнодорожный транспорт нового поколения на российских мощностях и для российских пассажиров», — отметил президент Siemens в России Александр Либеров (его слова приводятся в сообщении).

По словам Пумпянского, производство в России таких поездов является важнейшей задачей в рамках реализации проекта развития ВСМ. Партнеры планируют провести совместную оценку потребности рынка в новых поездах, разработать технико-коммерческое предложение и создать условия для их производства.