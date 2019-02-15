Siemens и РФПИ решили инвестировать в скоростную железную дорогу на Урале

Железнодорожная «дочка» Siemens совместно с РФПИ поучаствует в финансировании проекта строительства высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург стоимостью 320 млрд руб. В бюджете средства на нее пока не предусмотрены

Фото: Wolfgang von Brauchitsch / Bloomberg

Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов) совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) договорилась об инвестициях в строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург. Соглашение подписано 1​5 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, следует из сообщения РФПИ (есть у РБК).

Какую сумму вложит в проект стоимостью 320 млрд руб. Siemens, а какую — РФПИ, в сообщении не раскрывается. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также не ответил на вопрос о пропорциях участия инвесторов и о возможном получении в нем доли. ​​В Siemens пока не ответили на запрос РБК.

Высокоскоростная магистраль общей стоимостью 320 млрд руб. будет реализована на основе концессии, следует из сообщения фонда. Строительство двухпутной железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввести ее в эксплуатацию планируют в 2025 году. Ее протяженность составит 220 км, от Челябинска до Екатеринбурга со скоростью до 350 км/ч можно будет добраться за один час вместо четырех-пяти часов.

Месяц назад оператор проекта («Уральская скоростная магистраль») договорился с Газпромбанком об организации финансирования. ​Банк заявил о готовности предоставить долговое финансирование, включая возможность организации облигационных выпусков, а также банковских гарантий для его участников.

В мае 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве уральской магистрали. «Это важный и серьезный инфраструктурный проект, который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль», — говорил тогда премьер.