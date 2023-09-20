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Новак заявил о готовности властей к кардинальным мерам на рынке топлива

Новак: правительство готово принять кардинальные меры на рынке топлива
Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива, однако готово к кардинальным мерам при необходимости, заявил Новак. Глава «Газпром нефти» предупредил о риске дефицита бензина и дизеля из-за заградительной пошлины
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Правительство России готово принять кардинальные меры на рынке топлива при необходимости, заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, оптовые цены на топливо в России сейчас пошли вниз, а рынок балансируется. «Задача стоит на внутреннем рынке цены держать и не повышать, что в принципе и удается вертикальным [интегрированным] компаниям. Возникла диспропорция именно на оптовом рынке, мы сейчас занимаемся тем, чтобы сбалансировать оптовый рынок, и видим, что последние две оптовые сессии на бирже оптовые цены снижаются. Это приводит к тому, что рынок балансируется. Если понадобится более кардинальное решение, которое мы обсуждаем на совещаниях, то готовы будем [его] применить», — сказал он.

По словам Новака, Министерство энергетики подготовило такие решения, они находятся в правительстве. «В короткие сроки рассмотрим и примем решение», — добавил он.

Ранее сегодня глава «Газпром нефти» Александр Дюков предупредил о риске дефицита бензина и дизеля в России из-за заградительной пошлины на нефтепродукты. Дюков пояснил, что из-за резкого увеличения пошлины снизится эффективность НПЗ в России и, соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти. В итоге это может привести к нехватке топлива, заключил он.

15 сентября ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили, что на совещании у Новака с участием Минэнерго и Минфина обсуждалось повышение экспортной пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну для всех нефтепродуктов в качестве одной из возможных мер по стабилизации топливного рынка. Источник РБК, близкий к одному из трейдеров нефтепродуктами, тогда отметил, что это пока предложение, а не решение и нефтяные компании против.

На текущий момент экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет $6,4 за тонну, а для темных — $21,4. Размер пошлины власти устанавливают ежемесячно, он коррелирует с ценой на нефть — как правило, ее повышение в период, предшествующий месяцу, на который устанавливается пошлина, влечет за собой увеличение пошлины.

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В конце августа Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива, включая создание списка экспортеров, оптимизацию графика ремонтных работ на НПЗ и увеличение нормативов минимального уровня поставок топлива на биржу. Обсуждение идет на фоне роста цен на бензин с весны. Тогда глава Минфина Антон Силуанов сообщил о планах снизить вдвое компенсации нефтяным компаниям (топливный демпфер) с 60 млрд до 30 млрд руб. В конце июля президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

15 сентября биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну.

О росте стоимости бензина на прошлой неделе упомянул и президент Путин. Выступая на Восточном экономическом форуме, он заявил, что правительство не среагировало своевременно на рост цен на нефть на мировом рынке, но в целом производители и власти договорились между собой, как они будут действовать в ближайшее время.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
бензин рост цен Александр Новак правительство
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