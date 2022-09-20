Гордеев ушел с должности гендиректора ПИК
Совладелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев покинул должность гендиректора компании, сообщается на ее сайте. Теперь он займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития, в том числе новыми технологическими направлениями.
Новым главой ПИК стал Иван Поландов, который до этого был первым заместителем генерального директора.
Гордеев объяснил смену руководства компании темпами ее развития: «Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь».
Гордеев не уменьшил долю акций в группе и займет пост председателя совета директоров ПИК, рассказал РБК источник в компании. Сейчас эту должность занимает старший партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал» Алексей Карпенко, в совет директоров ПИК он входит с 2017 года.
Гордееву принадлежит 59% акций компании, ВТБ — 18,7%.
ГК «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. По данным Единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости. Согласно отчету компании, в 2021 году она увеличила объем поступлений денежных средств по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 516 млрд руб., объем реализации недвижимости составил 451 млрд руб., или 2,5 млн кв. м.
ПИК была основана в 1994 году Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым. В 2007 году партнеры провели ее IPO, которое стало крупнейшим размещением девелоперской компании на европейском рынке. Два года спустя Писарев и Жуков потеряли контроль над компанией и к 2011 году вышли из состава ее акционеров.
Гордеев возглавил группу ПИК весной 2014 года, а три года спустя стал контролирующим акционером компании. С 2007 по 2010 год Гордеев занимал пост сенатора от Пермского края, ранее был совладельцем компании «Росбилдинг», работавшей на рынке слияния и поглощения.