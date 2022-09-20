Гордеев ушел с должности гендиректора ПИК

Сергей Гордеев объяснил смену руководства компании темпами ее развития. Он займется вопросами корпоративного управления. По данным источника РБК, бизнесмен станет председателем совета директоров ПИК

Сергей Гордеев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Совладелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев покинул должность гендиректора компании, сообщается на ее сайте. Теперь он займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития, в том числе новыми технологическими направлениями.

Новым главой ПИК стал Иван Поландов, который до этого был первым заместителем генерального директора.

Гордеев объяснил смену руководства компании темпами ее развития: «Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь».

Гордеев не уменьшил долю акций в группе и займет пост председателя совета директоров ПИК, рассказал РБК источник в компании. Сейчас эту должность занимает старший партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал» Алексей Карпенко, в совет директоров ПИК он входит с 2017 года.

Гордееву принадлежит 59% акций компании, ВТБ — 18,7%.

ГК «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. По данным Единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости. Согласно отчету компании, в 2021 году она увеличила объем поступлений денежных средств по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 516 млрд руб., объем реализации недвижимости составил 451 млрд руб., или 2,5 млн кв. м.

Читайте на РБК Pro Pro Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость Исследования Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Статьи Pro «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес «Cоциалистические» Штаты Америки: как пенсионные фонды влияют на бизнес Статьи Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox Статьи Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике К чему приведет накопление компаний-зомби в мировой экономике Статьи

ПИК была основана в 1994 году Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым. В 2007 году партнеры провели ее IPO, которое стало крупнейшим размещением девелоперской компании на европейском рынке. Два года спустя Писарев и Жуков потеряли контроль над компанией и к 2011 году вышли из состава ее акционеров.

Гордеев возглавил группу ПИК весной 2014 года, а три года спустя стал контролирующим акционером компании. С 2007 по 2010 год Гордеев занимал пост сенатора от Пермского края, ранее был совладельцем компании «Росбилдинг», работавшей на рынке слияния и поглощения.