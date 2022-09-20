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Гордеев ушел с должности гендиректора ПИК

Сергей Гордеев объяснил смену руководства компании темпами ее развития. Он займется вопросами корпоративного управления. По данным источника РБК, бизнесмен станет председателем совета директоров ПИК
Сергей Гордеев
Сергей Гордеев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Совладелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев покинул должность гендиректора компании, сообщается на ее сайте. Теперь он займется вопросами корпоративного управления и стратегического развития, в том числе новыми технологическими направлениями.

Новым главой ПИК стал Иван Поландов, который до этого был первым заместителем генерального директора.

Гордеев объяснил смену руководства компании темпами ее развития: «Поддержание заданных темпов роста и переход на качественно новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня, на котором я сфокусируюсь».

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Гордеев не уменьшил долю акций в группе и займет пост председателя совета директоров ПИК, рассказал РБК источник в компании. Сейчас эту должность занимает старший партнер адвокатского бюро «Форвард Лигал» Алексей Карпенко, в совет директоров ПИК он входит с 2017 года.

Гордееву принадлежит 59% акций компании, ВТБ — 18,7%.

ГК «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. По данным Единого ресурса застройщиков, он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости. Согласно отчету компании, в 2021 году она увеличила объем поступлений денежных средств по сравнению с предыдущим годом на 39%, до 516 млрд руб., объем реализации недвижимости составил 451 млрд руб., или 2,5 млн кв. м.

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ПИК была основана в 1994 году Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым. В 2007 году партнеры провели ее IPO, которое стало крупнейшим размещением девелоперской компании на европейском рынке. Два года спустя Писарев и Жуков потеряли контроль над компанией и к 2011 году вышли из состава ее акционеров.

Гордеев возглавил группу ПИК весной 2014 года, а три года спустя стал контролирующим акционером компании. С 2007 по 2010 год Гордеев занимал пост сенатора от Пермского края, ранее был совладельцем компании «Росбилдинг», работавшей на рынке слияния и поглощения.

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Сергей Гордеев ГК «ПИК» девелопер
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