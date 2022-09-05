Основатель группы ПИК вышел из российских активов

Основатель группы ПИК Кирилл Писарев, более 70% активов которого находятся в Европе и США, сокращает и дальше свои бизнес-интересы в России. Его Wainbridge продала местное подразделение, также он вышел из нефтяного бизнеса

Кирилл Писарев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Основатель и бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев перестал быть владельцем российского подразделения компании Wainbridge, которая кроме России занимается девелоперскими проектами в Европе и США.

Изменения следуют из данных ЕГРЮЛ: до июня бенефициарами головной компания Wainbridge в России — ООО «Уэйнбридж Девелопмент» были сам Писарев (65%), президент Wainbrige Майкл Белтон (25%) и бывший совладелец Абсолют-банка Михаил Сердцев (10%). Затем совладельцами ООО стали финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий и еще два топ-менеджера компании — Александр Лемягов и Александра Лукашина.

Руководство международного девелоперского холдинга Wainbridge International утвердило обновленную стратегию, согласно которой решило передать российский бизнес локальному менеджменту, рассказала РБК руководитель департамента маркетинга компании Елена Михайликова. По ее словам, представители менеджмента приобрели российскую управляющую компанию. «Насколько нам известно, в настоящее время господин Писарев не имеет отношения к реализации девелоперских проектов в России», — добавила Михайликова.

На международном сайте Wainbridge проекты в России больше не указаны. Однако Писарев и Белтон по-прежнему значатся в составе топ-менеджеров как глобальной компании, так и ее бывшего российского подразделения. Год назад в интервью РБК Писарев рассказывал, что 70–80% его активов находится не в России. Wainbridge сейчас ведет проекты в США, Франции и острове Сен-Бартелеми, который административно входит в состав Франции.

Какие проекты у Wainbridge в России

В России Wainbridge в качестве инвестора и девелопера строит жилой комплекс «Акватория» в Москве. Согласно проектной декларации застройщика, в начале августа 2022 года Писарев оставался бенефициарным владельцем почти 50% компании. Wainbridge также заявляла об участии в проекте строительства жилого комплекса во Владивостоке и планировала старт нового проекта на Остоженке в Москве.

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Еще в двух проектах в столице компания выполняет роль девелопера — строительство отеля и апартаментов Bvlgari и реновация здания ресторана «Прага» на Арбате. Владелец «Праги» Мирослав Мельник узнал от корреспондента РБК, что Писарев больше не занимается проектами Wainbrige в России. «Мы продолжаем сотрудничать с Wainbrige, но если там нет Кирилла, то, может быть, их услуги не должны столько стоить, — рассуждает Мельник. — Они же дорого нам обходятся, а основная стоимость Wainbrige — это Кирилл. Если не будет Кирилла — значит, возможно, надо будет, пересматривать стоимость [услуг] управляющей компании».

Чем известен Кирилл Писарев В 1994 году Кирилл Писарев вместе с партнером Юрием Жуковым основал Первую ипотечную компанию, которая выросла в группу ПИК. В 2007 году партнеры провели ее IPO, которое стало крупнейшим размещением девелоперской компании на европейском рынке. Инвесторам предложили 15,6% компании, всю группу оценили в $12,3 млрд. В итоге партнеры вошли в глобальный список миллиардеров по версии Forbes. Во время кризиса 2008–2009 годов капитализация компании на несколько месяцев опускалась до $300 млн. В 2009 году Писарев и Жуков потеряли контроль над компанией и к 2011 году окончательно вышли из состава ее акционеров. После ухода из ПИК Писарев основал девелоперскую компанию Wainbridge, общая площадь всех построенных проектов которой составляет более 444 тыс. кв. м, их общая стоимость — свыше $4 млрд. Вторая компания Писарева The Collection специализируется на управлении премиальной недвижимостью.

Какие еще активы были у Писарева в России

Согласно данным ЕГРЮЛ, Писарев также перестал быть собственником нефтегазовой компании РНГК «Саратов». В середине августа новым владельцем 100% компании стал Алексей Шурыгин — 1% принадлежит ему напрямую, остальное через ООО «Макрол». Писарев рассказывал, что оказался в этом бизнесе «совершенно случайно». Он также говорил, что «с удовольствием» продал бы компанию, но в России ее не оценят по реальной стоимости. РБК направил запрос в РНГК «Саратов».

Писарев вместе со своим партнером по группе ПИК Юрием Жуковым также был совладельцем Банка жилищного финансирования (157-е место по размеру активов). Неизвестно, остается ли он в этом бизнесе сейчас. Весной 2022 года ЦБ разрешил банкам засекречивать часть отчетности. РБК направил запрос в Банк жилищного финансирования.

После начала боевых действий на Украине 24 февраля более 1 тыс. иностранных компаний заявили о сокращении своей деятельности в России, снижении инвестиций или полном прекращении бизнеса. Об уходе из России заявили компании Siemens, Nokia, Ericsson, General Electric, McDonalds, IKEA и другие. Весной несколько бизнесменов, уехавших из России, например основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и предприниматель Юрий Мильнер, попросили американский Forbes не называть их российскими миллиардерами.