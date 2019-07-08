ВТБ увеличила долю в группе компаний ПИК в три раза

Группа ВТБ в три раза увеличивает свою долю в девелоперской группе компаний «ПИК» Сергея Гордеева. Она выкупит у Гордеева 15,48% акций за 38,6 млрд руб.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа ВТБ увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» в три раза. ВТБ выкупила у контролирующего акционера ГК «ПИК» Сергея Гордеева 15,48% акций компании. После сделки у Сергея Гордеева осталось 59,15% акций группы, доля Группы ВТБ увеличилась с 7,57 до 23,05% акций, говорится в сообщении ГК «ПИК».

В сообщении уточняется, что сделка прошла из расчета текущей рыночной стоимости акций на Московской бирже. На открытии биржи 8 июля акции группы торговались по 377,2 руб. Таким образом, общая сумма сделки составила 38,6 млрд руб.

Сергей Гордеев отмечает, что сделка позволит укрепить стратегическое партнерство с ВТБ. По словам первого заместителя президента — председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, ВТБ рассматривает покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию с высоким потенциалом роста. «Мы отмечаем успешную адаптацию компании к новым законодательным требованиям и считаем, что изменившееся регулирование создает дополнительные предпосылки для увеличения рыночной доли группы ПИК и роста стоимости бизнеса для акционеров», — говорит Соловьев.

ГК «ПИК» — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, группа строит 7,7 млн кв. м жилья в девяти российских регионах. В прошлом году группа построила 1,98 млн кв. м. Выручка ПИК в 2018 году составила 245,8 млрд руб., чистая прибыль — 21 млрд руб.

ПИК признан системообразующей компанией и получил особые условия перехода на эскроу-счета. После 1 июля все застройщики должны были перевести на проектное финансирование свои жилые комплексы, готовность в которых составляет меньше 15–30%. Но группе ПИК разрешили завершать по старым правилам проекты, построенные на 6%. Кроме них такое послабление получил только второй по объему застройщик — «Группа ЛСР».