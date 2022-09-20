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Морской терминал на юге России начнет прием из Турции паромов на 100 фур

В Новороссийске откроется площадка для приема из Турции крупных паромов, способных перевозить за раз около 100 фур. На фоне западных санкций поставки из этой страны резко выросли и для обработки грузов понадобились новые места
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Фото: nutep.ru
Фото: nutep.ru

Крупнейший контейнерный терминал на юге России — Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное предприятие (НУТЭП), принадлежащее группе «Дело» Сергея Шишкарева, — подготовят для «стабильного перемещения товаров» с помощью около 100 автопоездов (автомобиль-тягач плюс прицеп) за один судозаход из Турции. Пребывающие на причал НУТЭПа паромы с грузовыми фурами начнут обслуживать на специально оборудованной для этого площадке, находящейся за пределами терминала.

Об этом говорится в пояснительной записке Минфина от 13 сентября к проекту постановления правительства, которое касается участков в Новороссийске для доставки товаров в Россию. Реализация постановления будет способствовать повышению пропускной способности порта Новороссийск, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС; подчиняется Минфину). Из всех терминалов, которые работают в Новороссийской бухте, наиболее приспособленным для приема автомобильных грузовых паромов оказался причал номер 39а, расположенный на контейнерном терминале НУТЭП, пояснил РБК представитель «Дела». Сейчас НУТЭП обслуживает турецкие паромы с рефрижераторными прицепами без тягачей.

Решение о подготовке новороссийского транспортного узла к приему крупных автомобильных грузовых паромов принято из-за резкого роста турецкого экспорта в Россию в 2022 году на фоне западных санкций. В июле 2022 года он составил $731 млн, что на 75% больше, чем в июле прошлого года. «Турция стала для России основной страной в Азово-Черноморском бассейне, которая поддерживает нормальные торговые и логистические отношения. Она же транзитный хаб для перемещения грузов по новым транспортно-логистическим цепочкам, которые были выстроены взамен разорванных из-за санкций», — сказал РБК источник в крупной российской транспортной компании.

Турция резко увеличила экспорт в Россию на фоне санкций
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Фото:Александр Щербак / ТАСС

«Дорожная карта» по организации регулярного паромного сообщения с Турцией через Новороссийск обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 8 сентября. Она находится пока в работе, уточнил представитель Белоусова.

У терминала НУТЭП, расположенного в юго-восточной части порта Новороссийск, большой потенциал для увеличения объемов перевалки грузов, перевозимых фурами на паромах между Турцией и Россией, сказано в пояснительной записке. Дополнительная провозная мощность на этом маршруте будет, безусловно, востребованной российскими грузоотправителями и грузополучателями, подтверждает представитель Российского экспортного центра.

Где будут оформлять грузы

Если терминал будет принимать паромы вместимостью 100 автопоездов, размера имеющейся площадки для хранения и обработки прибывающих фур будет недостаточно, сказал представитель «Дела». По его словам, чтобы удовлетворить потребности бизнеса, грузоотправителей и логистических операторов, работающих с Турцией, группа «Дело» предложила схему прохождения контрольных процедур (таможенных и прочих) автопоездами на удаленном от порта сухопутном терминале «Рускон» (тоже принадлежит «Делу»).

Учитывая, что сухопутный терминал «Рускон», где будет проводиться таможенное оформление, находится на удалении около 11 км от порта Новороссийска, предусмотрено использование электронных навигационных пломб для отслеживания движения автопоездов, отметил представитель ФТС.

Новую площадку для приема фур предстоит также дооборудовать техническими средствами, организовать на ней рабочие места в интересах ФТС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Объем вложений в этот проект станет понятен после окончания работ и учета всех технических требований со стороны государственных контролирующих органов, говорит представитель «Дела». Запуск площадки в эксплуатацию предполагается этой осенью.

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