«Альфа» раскрыла выплаты за катастрофу SSJ100 и посадку самолета в поле

«Альфа» раскрыла выплаты за катастрофу SSJ100 и посадку самолета в поле

«АльфаСтрахование» раскрыло суммы страховых убытков за совершивший аварийную посадку в кукурузном поле лайнер «Уральских авиалиний» и сгоревший в Шереметьево SSJ100 — эти инциденты обошлись в $90 млн

Сгоревший в Шереметьево SSJ100 (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, который, вылетев из аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в кукурузном поле, составит $46,1 млн, следует из презентации заместителя гендиректора «АльфаСтрахования» Ильи Кабачника, передает корреспондент РБК.

Это убыток за потерю лайнера, который страховая компания (страховщиком «Уральских авиалиний» по этому случаю было «АльфаСтрахование») платит перевозчикам и лизинговым компаниям. Выплаты пассажирам (травмы при аварии получили 74 человека) в эту сумму не вошли.

Второй по масштабу страховой убыток российских авиакомпаний за истекший год (с сентября 2018 года по август 2019-го) связан со сгоревшим в аэропорту Шереметьево самолетом «Аэрофлота». Он был застрахован на $43,5 млн в «АльфаСтраховании» и «Согазе». Во время крушения погиб 41 человек.