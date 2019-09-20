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«Альфа» раскрыла выплаты за катастрофу SSJ100 и посадку самолета в поле
«АльфаСтрахование» раскрыло суммы страховых убытков за совершивший аварийную посадку в кукурузном поле лайнер «Уральских авиалиний» и сгоревший в Шереметьево SSJ100 — эти инциденты обошлись в $90 млн
Сгоревший в Шереметьево SSJ100 (Фото: Татьяна Макеева / Reuters)

Страховая выплата по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, который, вылетев из аэропорта Жуковский 15 августа 2019 года, столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в кукурузном поле, составит $46,1 млн, следует из презентации заместителя гендиректора «АльфаСтрахования» Ильи Кабачника, передает корреспондент РБК.

Это убыток за потерю лайнера, который страховая компания (страховщиком «Уральских авиалиний» по этому случаю было «АльфаСтрахование») платит перевозчикам и лизинговым компаниям. Выплаты пассажирам (травмы при аварии получили 74 человека) в эту сумму не вошли.

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Второй по масштабу страховой убыток российских авиакомпаний за истекший год (с сентября 2018 года по август 2019-го) связан со сгоревшим в аэропорту Шереметьево самолетом «Аэрофлота». Он был застрахован на $43,5 млн в «АльфаСтраховании» и «Согазе». Во время крушения погиб 41 человек.

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Кабачник, который также занимает должность президента Международного союза авиакосмических страховщиков, раскрыл и два крупных страховых убытка у других авиакомпаний. Первый связан с самолетом SSJ100 авиакомпании «Якутия», выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы 9 октября 2018 года: судно было застраховано в «Ингосстрахе» на $17 млн, пострадавших не было. Второй — Boeing авиакомпании Utair, также выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Сочи и загоревшийся: он был застрахован в страховом обществе «Сургутнефтегаз» на $14,5 млн.

Таким образом, сумма крупных страховых убытков авиакомпаний за год без учета выплат пассажирам превысила $121 млн. Сборы премий по авиакаско в 2018 году составили $150 млн, следует из презентации.

В будущем аварийность будет расти, прогнозирует Кабачник, и премии по каско вырастут на 20–30%.

«Важно учитывать повышение аварийности, шансы не долететь до места назначения растут. Это происходит в том числе из-за отсутствия политики государства в сфере безопасности полетов», — отметил Кабачник.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Татьяна Ломская
Теги: Жуковский, Посадка A321 в поле, «Шереметьево», «АльфаСтрахование», SSJ100
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