FT узнала о попытках Эр-Рияда заставить принцев купить акции Saudi Aramco

По данным издания, саудовские власти вынуждают богатейшие семьи страны принять участие в IPO Saudi Aramco. Под прессинг попали и члены королевской семьи, которые ранее уже подвергались аресту и выплатили казне свыше $100 млрд

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи королевства, чтобы заставить их принять участие в публичном размещении акций (IPO) компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

По данным издания, под прессинг — его описывают как сочетание «уговоров и издевательств» — попали десятки богатейших семей Саудовской Аравии, в том числе члены королевской семьи, которые в 2017–2018 годах оказались под арестом в рамках антикоррупционной кампании, развернутой наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом бин Салманом. В течение нескольких месяцев принцы содержались в превращенном в комфортабельную тюрьму отеле Ritz Carlton, пока не согласились выплатить казне ту или иную сумму. В марте 2018 года кронпринц заявил, что его родственники после задержания вернули в казну более $100 млрд.

Источники FT утверждают, что часть активов многих из прошедших через заключение в Ritz Carlton до сих пор заморожена и теперь хозяев вынуждают пустить эти средства на покупку акций Saudi Aramco.

«Почему бы и нет? Они все равно не могут использовать эти деньги», — прокомментировал ситуацию банкир одной из попавших под давление семей.