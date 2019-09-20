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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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FT узнала о попытках Эр-Рияда заставить принцев купить акции Saudi Aramco
По данным издания, саудовские власти вынуждают богатейшие семьи страны принять участие в IPO Saudi Aramco. Под прессинг попали и члены королевской семьи, которые ранее уже подвергались аресту и выплатили казне свыше $100 млрд
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Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи королевства, чтобы заставить их принять участие в публичном размещении акций (IPO) компании Saudi Aramco. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на восемь источников, знакомых с переговорами.

По данным издания, под прессинг — его описывают как сочетание «уговоров и издевательств» — попали десятки богатейших семей Саудовской Аравии, в том числе члены королевской семьи, которые в 2017–2018 годах оказались под арестом в рамках антикоррупционной кампании, развернутой наследным принцем и фактическим правителем страны Мухаммедом бин Салманом. В течение нескольких месяцев принцы содержались в превращенном в комфортабельную тюрьму отеле Ritz Carlton, пока не согласились выплатить казне ту или иную сумму. В марте 2018 года кронпринц заявил, что его родственники после задержания вернули в казну более $100 млрд.

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Источники FT утверждают, что часть активов многих из прошедших через заключение в Ritz Carlton до сих пор заморожена и теперь хозяев вынуждают пустить эти средства на покупку акций Saudi Aramco.

«Почему бы и нет? Они все равно не могут использовать эти деньги», — прокомментировал ситуацию банкир одной из попавших под давление семей.

Советник другого бывшего «узника» Ritz Carlton сообщил FT, что того призывают «исполнить свой патриотический долг перед королевством», хотя он уже передал казне часть своих активов и согласился ежемесячно выплачивать круглую сумму. «Есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть», — сказал советник.

«Некоторым трудно будет сказать «нет», — прокомментировал ситуацию другой собеседник FT, знакомый с ходом переговоров.

По данным FT, среди тех, кого вынуждают принять участие в IPO Saudi Aramco, оказался и племянник короля Саудовской Аравии, принц Аль-Валид ибн Талал, проведший под арестом в Ritz Carlton более двух месяцев. До ареста его состояние оценивалось Forbes в $18,7 млрд, однако затем журнал исключил принца из списка миллиардеров — условия его освобождения остались неизвестными, но, по неподтвержденным данным, ему пришлось выплатить казне значительную часть своего состояния.

Представитель компании Kingdom Holding, управляющей активами Аль-Валида ибн Талала, не ответил на запрос FT. В компании Saudi Aramco отказались от комментариев, а представитель правительства Саудовской Аравии назвал сообщения о давлении на потенциальных инвесторов «безосновательными и неверными».

Наследный принц Мухаммед бин Салман и его финансовые советники ожидали, что по итогам IPO Saudi Aramco может быть оценена в $2 трлн, а государство сможет выручить от размещения 3% акций компании на Саудовской фондовой бирже Tadawul $60 млрд. Однако эти планы поставила под угрозу недавняя атака на нефтяные объекты Saudi Aramco, приведшая к резкому сокращению добычи. 16 сентября Wall Street Journal сообщила, что угроза повторения атаки может снизить цену Saudi Aramco на $300 млрд, а это может привести к новой отсрочке IPO.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Саудовская Аравия, Saudi Aramco, IPO
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WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов
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