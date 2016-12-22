Саудовского принца с миллиардным состоянием выпустили из-под ареста

Принц Аль-Валид ибн Талал, чье состояние оценивается почти в $17 млрд, покинул отель «Ритц-Карлтон», в котором находился под домашним арестом

Аль-Валид ибн Татал (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в семье Аль-Валида, принц покинул отель «Ритц-Карлтон», в котором провел более двух месяцев, и теперь находится в своем доме. Условия его освобождения пока неизвестны, власти Саудовской Аравии свое решение не комментируют.

Новость о выходе Аль-Валида на свободу появилась спустя несколько часов после публикации Reuters интервью миллиардера, в котором он заявил, что рассчитывает на скорое освобождение и полное оправдание.

Долгое расследование своего дела племянник короля объяснил тем, что «хотел полностью очистить свое имя», и это «заняло больше, чем у остальных принцев и бизнесменов, времени». «В деле есть недоразумение, и оно решается», — пояснил ибн Талал, подчеркнув, что «хочет остаться» под стражей до того момента, пока его полностью не оправдают и производство будет закрыто, а «жизнь станет продолжаться дальше».



Накануне власти Саудовской Аравии выпустили из «Ритц-Карлтона» еще несколько представителей королевской семьи, которые подозревались в коррупции.

Ранее более 90 человек были выпущены саудовскими властями на свободу после того, как они согласились заплатить. В частности, таким образом «Ритц-Карлтон» сумел покинуть Валид аль-Ибрахим — владелец телеканала MBC.