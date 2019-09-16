WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов

Атака беспилотников на крупнейшее нефтяное месторождение Саудовской Аравии может негативно сказаться на стоимости государственной Saudi Aramco перед IPO. Потери могут составить $300 млрд

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После атаки дронов на объекты Saudi Aramco в Абкайне и в Хурайсе под вопросом оказалось IPO компании, которое теперь может быть перенесено, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, в случае если угроза новых нападений будет сохраняться, оценка Saudi Aramco может снизиться на $300 млрд.

WSJ указывает, что стоимость Saudi Aramco и до нападения была предметом разногласий между саудовскими чиновниками. Так, наследный принц Мухаммед бин Салман и его финансовые советники уверяли, что перед IPO компанию можно было бы оценить в $2 трлн. В то же время ряд банкиров и часть топ-менеджмента были уверены, что правильнее говорить о $1,5 трлн.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что потери Saudi Aramco не смогут компенсировать даже резко выросшие вследствие кризиса цены на нефть. При этом в Эр-Рияде признают, что нет полной гарантии того, что в случае повторения атаки военные смогут ее отразить.

Йеменские хуситы и раньше атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии при помощи беспилотников. Так, например, в мае им удалось повредить нефтепровод на Красном море, а в августе атаковать месторождение Шайбах. Однако тогда ущерб Saudi Aramco оценивался как незначительный.