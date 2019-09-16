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WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов
Атака беспилотников на крупнейшее нефтяное месторождение Саудовской Аравии может негативно сказаться на стоимости государственной Saudi Aramco перед IPO. Потери могут составить $300 млрд
BRENT BRENT $67,5 +12,13%
Фото: Christopher Pike / Reuters

После атаки дронов на объекты Saudi Aramco в Абкайне и в Хурайсе под вопросом оказалось IPO компании, которое теперь может быть перенесено, сообщает Wall Street Journal. По данным издания, в случае если угроза новых нападений будет сохраняться, оценка Saudi Aramco может снизиться на $300 млрд.

WSJ указывает, что стоимость Saudi Aramco и до нападения была предметом разногласий между саудовскими чиновниками. Так, наследный принц Мухаммед бин Салман и его финансовые советники уверяли, что перед IPO компанию можно было бы оценить в $2 трлн. В то же время ряд банкиров и часть топ-менеджмента были уверены, что правильнее говорить о $1,5 трлн.

Сейчас ситуация складывается таким образом, что потери Saudi Aramco не смогут компенсировать даже резко выросшие вследствие кризиса цены на нефть. При этом в Эр-Рияде признают, что нет полной гарантии того, что в случае повторения атаки военные смогут ее отразить.

Бизнес
Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни

Йеменские хуситы и раньше атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии при помощи беспилотников. Так, например, в мае им удалось повредить нефтепровод на Красном море, а в августе атаковать месторождение Шайбах. Однако тогда ущерб Saudi Aramco оценивался как незначительный.

После нападения 14 сентября Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу нефти на 5,7 млн барр. в сутки, что больше половины от всей добычи в Саудовской Аравии. К вечеру 16 сентября планировалось восстановить треть объемов добычи.

На этом фоне стоимость барреля Brent достигала значений в $71,62. По состоянию на 19:45 мск она составляла $68,45.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на Saudi Aramco засняли из космоса. Фоторепортаж

Автор: Артем Филипенок
Теги: дрон, Саудовская Аравия
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