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РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний
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РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний
Рейтинг РБК 500, 00:00
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РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний
В рейтинг РБК 500 вошла 51 новая компания, но состав топ-10 не изменился. Суммарная выручка участников рейтинга выросла за год почти на 10%
Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК публикует четвертый рейтинг 500 крупнейших компаний России. Суммарная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 9,07% по итогам 2017 года. Она составила 72,3 трлн руб. При этом доход первых 22 компаний в совокупности превышает выручку всех остальных.

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В отраслевой структуре рейтинга по совокупной выручке лидируют компании нефтегазового сектора, на них приходится около трети совокупной выручки всех компаний в списке. Если посмотреть на распределение выручки по регионам (данные сортированы согласно номеру ИНН основной компании), то лидирует Москва: на нее приходится 67,8% совокупной выручки участников рейтинга. В столице также зарегистрированы 49,1% участников рейтинга (223 организации).

Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 Еще 7 фото
Фотогалерея

Первые шесть позиций рейтинга изменений не претерпели, их занимают «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», Сбербанк, РЖД и ВТБ. «Магнит», занимавший в прошлом году седьмую строчку, переместился на девятую. В связи с этим свои позиции улучшили X5 и «Сургутнефтегаз» (каждая из них поднялась на одну строчку). Десятку, как и в прошлом году, замыкают «Россети». «Газпром» лидирует в рейтинге четвертый год подряд.

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Больше всего в рейтинге представлено компаний, работающих в сфере торговли (53), за ними следуют организации из финансового (51) и нефтегазового (49) секторов. Ранее лидировали финансовые организации, но число их представителей в этом году уменьшилось (было 54 компании).

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Соотношение частных и государственных компаний за год почти не изменилось: сейчас их 394 и 88, в прошлом году их было 396 и 86 соответственно. При этом в новую версию рейтинга вошла 51 новая компания.

Автор: Редакция РБК.
Теги: РБК 500 , российский бизнес , Рейтинг
РБК 500: Рейтинг крупнейших компаний России по выручке
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