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Бизнес ,  
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В России резко подорожали гробы и кресты

Это произошло из-за роста цен на древесину и металлы, пишет «Коммерсантъ». По словам экспертов, столь заметное подорожание похоронной продукции происходит впервые за десять лет
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России в августе заметно выросли цены на похоронные товары из-за подорожания древесины и металла. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил изданию, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%. По его словам, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб., то в августе она составила уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы, как отметил Болтунов, подорожали с 15 тыс. руб. до 20–25 тыс. руб.

Он подчеркнул, что столь заметное повышение цен происходит впервые за десять лет. «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции», — заметил Болтунов.

Россияне начали экономить на похоронных услугах
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Представитель одной из похоронных организаций Московской области в беседе с изданием заявил, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что приведет к повышению цен для конечных потребителей. В ГБУ «Ритуал» (управляет московскими кладбищами) сообщили «Коммерсанту», что тоже получали от ряда производителей письма об увеличении цен на некоторую поставляемую продукцию в среднем на 15%.

Как сообщил Болтунов, металл, который закупался для изготовления оградок в начале года по 40–45 тыс. руб. за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. руб. Также он сообщил о подорожании деревянных крестов на 10–20%.

Представитель ООО ПО «Фаворит» (подмосковный производитель гробов, крестов и другой ритуальной продукции) подтвердил изданию, что компания увеличила стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение». В компании пояснили, что из-за предстоящего запрета на экспорт необработанной древесины (президент России Владимир Путин ранее поручил правительству ввести полный запрет с 1 января 2022 года на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород) ее стоимость выросла вдвое.

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В Госдуме допустили снижение цен на ритуальные услуги
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Генеральный деректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в беседе с газетой сказал, что из-за этого строительный брус по сравнению с летом 2020 года вырос в цене с 11–13 тыс. до 24–26 тыс. руб. за 1 куб. м, а обрезная доска — с 9,5 тыс. до 19 тыс. руб. за 1 куб. м. «В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — объяснил он, добавив, что на многих зарубежных рынках цены во второй половине лета начали снижаться, но в России вряд ли произойдет существенное удешевление до следующего года.

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин сообщил «Коммерсанту», что повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка. По его словам, в каждом регионе работает множество локальных игроков, производство которых не превышает 100 гробов в месяц. Он считает, что если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, спрос сместится на более бюджетные варианты — например, из картонных материалов или ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП).

Как заявили в «Фаворите», и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне, поскольку монопольное положение у крупнейших производителей древесно-волокнистых плит средней плотности (МДФ) и ЛДСП привело к повышению цен на их продукцию. Так, с начала года МДФ выросла в цене на 150%, ЛДСП — на 200%, пишет издание.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
похоронный бизнес рост цен гробы
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