В России резко подорожали гробы и кресты

Это произошло из-за роста цен на древесину и металлы, пишет «Коммерсантъ». По словам экспертов, столь заметное подорожание похоронной продукции происходит впервые за десять лет

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В России в августе заметно выросли цены на похоронные товары из-за подорожания древесины и металла. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов сообщил изданию, что производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%. По его словам, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб., то в августе она составила уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы, как отметил Болтунов, подорожали с 15 тыс. руб. до 20–25 тыс. руб.

Он подчеркнул, что столь заметное повышение цен происходит впервые за десять лет. «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции», — заметил Болтунов.

Представитель одной из похоронных организаций Московской области в беседе с изданием заявил, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что приведет к повышению цен для конечных потребителей. В ГБУ «Ритуал» (управляет московскими кладбищами) сообщили «Коммерсанту», что тоже получали от ряда производителей письма об увеличении цен на некоторую поставляемую продукцию в среднем на 15%.