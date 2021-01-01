В Госдуме допустили снижение цен на ритуальные услуги

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Ритуальные услуги в России могут подешеветь в результате принятия законопроекта, который направлен на рассмотрение в Госдуму. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил автор инициативы, член комитета нижней палаты по транспорту и строительству Антон Жарков.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — сказал Жарков.

Он объяснил, что законопроект предлагает возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле. Также на рынке ритуальных услуг смогут работать только конторы или похоронные агенты, заключившие соглашения с органами местного самоуправления.

Также документ вводит запрет на продажу должностными лицами информации о факте смерти человека, чтобы эти сведения не попадали к похоронным агентам. Это, по мнению автора законопроекта, позволит исключить коррупцию на местах и защитить родственников от навязывания услуг.