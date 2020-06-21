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Антикризисные меры ,  
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Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу транспорта на газ

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС
Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению в 2020 году нормативы субсидирования повысятся в два раза — с действующих 30 до 60% от общей стоимости работ. «Принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на газ и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан», — говорится в сообщении правительства.

Документ, подписанный Мишустиным, вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики». Эта госпрограмма предусматривает увеличение потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м по итогам 2024 года. Кроме того, в России в течение пяти лет должно появиться около 1,3 тыс. газовых заправок.

Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин с бензина на газ
Бизнес
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30 до 60% от стоимости переоборудования. Еще 30% выделит «Газпром» за счет своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, владельцам автомобилей придется заплатить только 10% стоимости перевода техники на газ.

По словам Новака, переход на газомоторное топливо может снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель на 60–65%.

Теги: Михаил Мишустин, субсидии, транспорт
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