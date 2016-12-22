ЛУКОЙЛ решил на три года ускорить программу обратного выкупа акций

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын заявил о планах компании завершить обратный выкуп акций уже в 2019 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ходе телеконференции первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын рассказал, что ЛУКОЙЛ изначально планировал завершить программу обратного выкупа акций на $3 млрд до конца 2022 года, однако теперь решил ускориться и решить этот вопрос уже в следующем году, сообщает агентство «Интерфакс».

«Исходя из того, сколько компания заработала в этом году, мы решили ускорить программу обратного выкупа», — объяснил первый вице-президент компании. По словам Матыцына, это своевременное решение с учетом цен на нефть и стабильности бизнеса ЛУКОЙЛа.

При этом представитель ЛУКОЙЛа не ответил РБК, при каких ценах на нефть, может быть скорректирована программа buyback.

Программа выкупа акций началась в сентябре этого года. За это время было выкуплено 5 947 551 ADR, что составляет 0,79% уставного капитала эмитента.

На той же телеконференции вице-президент ЛУКОЙЛа Павел Жданов заявил, что компания намерена в следующем году увеличить добычу углеводородов на 1% по сравнению с 2018 годом, в том числе и за счет проектов в Узбекистане. При этом он уточнил, что все будет зависеть от декабрьского решения ОПЕК+.

В 2017 году ЛУКОЙЛ добыл 87,4 млн т нефти. В текущем году компания планировала увеличить добычу нефти на 1%.