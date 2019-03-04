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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за год выросла в полтора раза

В 2018 году чистая прибыль НК ЛУКОЙЛ по международным стандартам финансовой отчетности выросла до 619,2 млрд руб., говорится в сообщении компании. С 2017 года чистая прибыль компании увеличилась почти в полтора раза, на 47,8%.

Выручка от реализации продукции в 2018 году выросла на 35,4%, достигнув 8,035 млрд руб. «Основное положительное влияние на динамику выручки оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью, а также увеличение объемов реализации газа. Рост выручки сдерживался снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов розничной реализации на внутреннем рынке и снижения объемов международного трейдинга», — сообщает пресс-служба компании.

В 2018 году ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти и газа. Компания ведет подсчет без учета добычи на месторождении Западная Курна — 2 в Ираке. По сравнению с 2017 годом, добыча жидких углеводородов увеличилась на 0,5%, составив в среднем 1,778 тыс. барр. в сутки. Добыча газа увеличилась на 16,2%, достигнув 8,9 млрд куб. м.

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