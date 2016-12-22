Вице-президент «Роснефти» по правовым вопросам ушла в отставку

Наталья Минчева, которая работала в компании с 2006 года, уходит в отставку, рассказали источники РБК. Пока правовую службу переподчинили вице-президенту по GR, говорят они

Фото: Владислав Шатило / РБК

Вице-президент по правовым вопросам «Роснефти» Наталья Минчева, проработавшая в компании с 2006 года, покинет свой пост, рассказали РБК источник в компании, два собеседника, близких к «Роснефти», и подтвердил ее знакомый. «Сейчас Минчева в отпуске, но, когда выйдет, перестанет быть вице-президентом по правовым вопросам, хотя и не уйдет из «Роснефти», — пояснил один из них.

Минчева пока не ушла из «Роснефти», сейчас она в отпуске, рассказал РБК собеседник, близкий к компании. Но, по его словам, о ее новой должности будет объявлено позднее. «Наталья устала, работать в таком режиме довольно тяжело», — объяснил он.

Минчева пришла в «Роснефть» в 2006 году из ТНК-BP, где работала с 1997 года на руководящих позициях в департаменте правового обеспечения. С 2006 по 2015 год Минчева выросла в «Роснефти» с заместителя директора до главы департамента правового обеспечения. А в мае 2015 года была назначена вице-президентом по правовому обеспечению бизнеса, сменив в этой должности Игоря Майданника.

Представитель «Роснефти» отказался комментировать кадровые вопросы.

«Роснефть» передаст обязанности вице-президента по правовым вопросам другому вице-президенту компании — статс-секретарю Елене Завалеевой, которая сейчас курирует вопросы взаимодействия с госорганами (GR), рассказал РБК источник, близкий к компании, и подтвердил знакомый Минчевой. Два департамента — GR и юридический — будут объединены в один, знает один из собеседников РБК. Временная это мера или нет, пока не ясно, добавляет знакомый топ-менеджера.

Знакомый с Минчевой источник утверждает, что отпуск Минчевой продлится три недели, а со своей должности она уволилась как раз в понедельник, 20 августа. «Пока не ясно, останется ли она в компании после отпуска или совсем покинет «Роснефть», — добавил он

Минчева может перейти на работу в компанию «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова либо остаться на менее ответственной должности в статусе ниже вице-президента внутри «Роснефти», говорит собеседник РБК, близкий к «Роснефти».

Завалеева работала в «Роснефти» с 2008 года, с 2013 года занимала руководящие должности. С сентября 2017 года на должности статс-секретаря «Роснефти» она стала преемницей Ларисы Каланды, которая в 2016 году перешла в «Транснефть». Долгое время эта должность оставалась в компании вакантной. С апреля 2018 года Завалеева вошла в правление «Роснефти».