Глава владельца Zara заявил об отсутствии условий для возврата в Россию

Решение о возвращении в Россию будет принято только в «более благоприятной геополитической обстановке», на данный момент условия «неподходящие», заявил глава Inditex Масейрас

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Генеральный директор испанской компании Inditex (владеет брендами одежды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear и другими) Оскар Гарсия Масейрас заявил Financial Times, что подходящие условия для возвращения бизнеса в Россию на данный момент отсутствуют.

На вопрос, при каких условиях компания могла бы вновь выйти на российский рынок, Масейрас ответил: «Конечно, это не те условия, которые есть сейчас». По его словам, любое решение о возвращении в Россию будет принято только в «более благоприятной геополитической обстановке». «Но на данный момент условия определенно неподходящие», — считает он. До ухода на долю России приходилось 8,5% мирового дохода Inditex.

После начала военных действий на Украине Inditex объявила о закрытии 502 магазинов в России и прекращении онлайн-продаж. Незадолго перед сделкой по продаже российского бизнеса компания продолжала инвестировать в свои активы в России, которые теперь работают под брендом New Fashion, следует из ее отчетности от 2023 года. Бывшие магазины Zara, Pull & Bear, Bershka и Stradivarius в стране теперь называются Maag, Dub, Ecru и Vilet соответственно. Инвестиции в российский бизнес Inditex объяснила обязательствами перед «сотрудниками, местными властями, арендодателями» и другими лицами и назвала этот шаг оправданным. Ретейлер считает незначительной выручку от продажи активов в России и оценивает свои расходы из-за ухода с этого рынка в €231 млн.

В мае FT писала, что сделка между Inditex и ливанской Daher Group, которая приобрела российские активы, подразумевает, что стороны могут заключить соглашение о франшизе и тогда испанский ретейлер вернется в Россию. По данным газеты, новый владелец закупает продукцию у тех же поставщиков, что и Inditex.

Масейрас пояснил в интервью изданию, что на рынке одежды «множество поставщиков». «У нас есть поставщики, которые работают на нас. Мы никогда не ищем эксклюзивных поставщиков. Поэтому они работают на нас и на любого другого участника рынка», — сказал он. Схожесть продукции глава ретейлера объяснил мировыми тенденциями.

Замминистра финансов России Иван Чебесков, говоря о возвращении ушедшего иностранного бизнеса, заявил в интервью РБК: «Были точечные заявки, касающиеся покупок новых российских активов иностранными компаниями, которые уже работают в России. Заявок от ушедших компаний мы пока не видим; возможно, они находятся в работе на уровне отраслевых ведомств и еще не вышли на подкомиссию».

Для возвращения компаний, по словам замглавы Минфина, будет иметь значение, в частности, на каких условиях они уходили.

«Они уходили хорошо или это были «плохиши», которые ушли не совсем красиво и потом использовали средства от продажи бизнеса не очень правильно? Здесь нужен будет какой-то особый подход. Ручного управления, думаю, будет мало. Все будет отработано отраслевыми критериями и требованиями», — пояснил Чебесков.

Зарубежные компании смогут вернуться в Россию, если это не навредит развитию отечественного бизнеса, заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров. Возвращение западных компаний возможно, «но только с российскими партнерами, с российскими контролем, с приземлением технологий», говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.