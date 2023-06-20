Казахстан договорился о поставках нефти на завод «Роснефти» в Германии

Казахстан договорился о поставках нефти на НПЗ в Шведте, который принадлежит дочерней компании «Роснефти», но передан в управление властей Германии. Объем поставок в 2023 году составит не менее 890 тыс. т

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Казахстанская национальная нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ) 20 июня подписала договор о ежемесячных поставках до конца 2023 года 100 тыс. т нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в немецком городе Шведт, 54,17% которого принадлежит «дочке» «Роснефти» Rosneft Deutschland. Об этом сообщила пресс-служба КМГ.

Предправления КМГ Магзум Мирзагалиев заявил, что казахстанская сторона заинтересована в продолжении и наращивании поставок нефти в Германию. Компания будет поставлять нефть для НПЗ PCK с месторождения Карачаганак, которое располагается в северо-западной части Казахстана недалеко от границы с Россией. Нефть будет транспортироваться через территорию России, а дальше по «Дружбе» «Транснефти».

Объем поставок в Германию в 2023 году составит не менее 890 тыс. т. Немецкая сторона высказала заинтересованность в увеличении объемов поставок казахстанской нефти, в том числе и из других казахстанских нефтяных компаний, утверждает пресс-служба КМГ.

По данным КМГ, в 2022 году правительство Германии обратилось к Казахстану с просьбой поставить нефть по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ PCK. За февраль—май 2023 года в Германию по этому нефтепроводу было направлено 190 тыс. т нефти, а план на июнь составляет 100 тыс. т.

В декабре 2022 года российская «Транснефть» сообщила, что получила заявку от «КазТрансОйл» на резерв дополнительных мощностей нефтепровода «Дружба» для транзита в Германию 1,2 млн т на 2023 год. Тогда же российский вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия готова одобрить заявку Казахстана на транспортировку казахстанской нефти. В январе 2023 года министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что Казахстан планирует поставить в Германию 1,5 млн т нефти в 2023 году и может потенциально нарастить объем до 7 млн т в год.

В сообщении КМГ указывается, что договор подписан с Rosneft Deutschland. В сентябре 2022 года власти Германии передали Rosneft Deutschland, а также Rosneft Refining and Marketing под управление Министерства экономики и охраны природы страны. «Роснефть» назвала это экспроприацией, незаконным действием, которое нарушает все основополагающие принципы рыночной экономики. В марте 2023 года Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил иск российской компании к правительству Германии, подтвердив передачу двух ее немецких «дочек» под внешнее управление.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

На сайте «Роснефти» говорится, что она является третьей по объемам нефтепереработки компанией на немецком рынке с мощностью переработки сырой нефти до 12,8 млн т в год, что составляет более чем 12% мощностей Германии. Rosneft Deutschland ведет переработку на трех заводах — PCK Raffinerie в Шведте, Miro в Карлсруэ (у «Роснефти» 24%) и BAYERNOIL Raffineriegesellschaft в Нойштадт-на-Дунае (28,57%).