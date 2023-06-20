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Война санкций ,  
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«Ъ» узнал о приостановке General Electric обслуживания турбин в России

«Коммерсантъ»: General Electric приостановила обслуживание газовых турбин в России
GE закрыла доступ к системе мониторинга работы газовых турбин на российских ТЭС — это произошло после вступления в силу американских санкций, пишет «Коммерсантъ»

Американская компания General Electric (GE) 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в генерирующих компаниях.

Собеседники издания заявили, что GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Они также предположили, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.

Компания приостановила работу в России еще в марте прошлого года. Однако исключением стали предоставление необходимого медицинского оборудования и поддержка существующих энергетических услуг в регионе.

Как отмечает "Ъ", с 18 июня в силу вступили расширенные санкции США, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги кому-либо в России. В GE ранее предупреждали, что компания из-за этого не будет оказывать такого рода услуги в стране.

В прошлом году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что Россия оказалась в значительной зависимости от импортного оборудования в энергетической сфере, и самая острая ситуация сложилась именно относительно газовых турбин. Исследователи ссылались на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году — 80–100% — и утверждали, что с тех пор «ситуация серьезно не изменилась». В самом министерстве эти данные не прокомментировали, но указали, что у производителей в России есть необходимые компетенции для выпуска турбин, "в крайнем случае" будут рассматривать продукцию стран Азии.

По состоянию на 2019–2020 годы в сфере газовых турбин и компонентов к ним более 75% импорта в Россию шло из стран, наложивших санкции на нее. Например, на США в 2020 году приходилось 22% от общего объема импорта газовых турбин малой мощности (менее 5 МВт) и 41% поставок турбин мощностью более 5 МВт.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
General Electric газовые турбины обслуживание санкции
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