«Ъ» узнал о приостановке General Electric обслуживания турбин в России

GE закрыла доступ к системе мониторинга работы газовых турбин на российских ТЭС — это произошло после вступления в силу американских санкций, пишет «Коммерсантъ»

Американская компания General Electric (GE) 19 июня приостановила сервисное обслуживание газовых турбин в России, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в генерирующих компаниях.

Собеседники издания заявили, что GE закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин на российских ТЭС. Они также предположили, что за этим последует и приостановка поставок в Россию запчастей.

Компания приостановила работу в России еще в марте прошлого года. Однако исключением стали предоставление необходимого медицинского оборудования и поддержка существующих энергетических услуг в регионе.



Как отмечает "Ъ", с 18 июня в силу вступили расширенные санкции США, согласно которым американские компании не могут предоставлять инжиниринговые услуги кому-либо в России. В GE ранее предупреждали, что компания из-за этого не будет оказывать такого рода услуги в стране.

В прошлом году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что Россия оказалась в значительной зависимости от импортного оборудования в энергетической сфере, и самая острая ситуация сложилась именно относительно газовых турбин. Исследователи ссылались на данные Минпромторга о доле импорта в этом сегменте в 2014 году — 80–100% — и утверждали, что с тех пор «ситуация серьезно не изменилась». В самом министерстве эти данные не прокомментировали, но указали, что у производителей в России есть необходимые компетенции для выпуска турбин, "в крайнем случае" будут рассматривать продукцию стран Азии.