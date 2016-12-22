«Роснано» впервые в истории выплатила дивиденды государству

По итогам 2017 года государство получит от «Роснано»почти 540 млн руб. За все время существования корпорации это первый случай выплаты дивидендов

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Компания «Роснано» впервые с момента своего создания в 2011 году выплатила государству дивиденды в виде 50% чистой прибыли. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Первая выплата дивидендов в пользу государства подтверждает, что самофинансируемая стратегия развития наноиндустрии уже запущена. Вклад государства в «Роснано» окупился за счет налогов новых производств наноиндустрии, а устойчивый финансовый результат позволил нам впервые распределить половину прибыли единственному акционеру», — прокомментировал это событие исполнительный директор управляющей компании «Роснано» Борис Подольский.

Единственным акционером «Роснано» является государство. Решение о выплате дивидендов было принято Росимуществом на годовом собрании акционеров.

Всего по итогам 2017 года чистая прибыль «Роснано» по РСБУ составила 1,057 млрд руб. Таким образом, государство получит от компании 537,5 млн руб.

Компания «Роснано» была создана в 2011 году путем реорганизации госкорпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Впервые на чистую прибыль компания вышла в 2014 году, однако решение о выплате дивидендов государству ранее не принималось. Впервые о возможности подобного решения глава компании Анатолий Чубайс заявил в конце марта. Тогда он отметил, что отметил, что изменения стандартов бухучета оказали положительный эффект в 3 млрд руб. на итоговый показатель прибыли.

Всего до 2023 года, согласно обновленной стратегии компании, государство должно получить от «Роснано» в качестве дивидендов 6 млрд руб.