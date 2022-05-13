Страховщик Allianz заявил, что продолжит выполнять обязательства в России
Страховая группа Allianz намерена продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами в России при любом развитии событий, информация о прекращении работы компании не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении Allianz, поступившем в РБК.
«Allianz в России продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами в полном соответствии с условиями договоров страхования и российским законодательством, и, каким бы ни было дальнейшее развитие событий, преемственность для сотрудников и клиентов компании будет обеспечена», — говорится в сообщении.
Информацию о возможном прекращении работы группы в России в Allianz назвали «не соответствующей действительности». Сейчас компания «с особым вниманием пересматривает свой бизнес-портфель в России» и «тщательно анализирует все возможные сценарии развития событий», говорится в сообщении.
Новые договоры страхования в России группа прекратила заключать с 9 марта, тогда же она объявила о курсе на сокращение рисков по всем линиям бизнеса. «Эта позиция остается неизменной и сегодня», — говорится в сообщении.
Немецкая Allianz — крупнейший в Европе страховщик, на российский рынок вышел в 1990 году.
В настоящее время в группу Allianz в России входят АО «СК «Альянс», ООО «СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также ООО «Медэкспресс-сервис».
Накануне Financial Times и Reuters сообщали, что финансовый директор страховой группы Джулио Терзариол заявил о возможном уходе Allianz из России.
«Нам необходимо продумать весь процесс, но я бы определил вероятность [ухода из России] как очень высокую», — сказал Терзариол, журналистам, отказавшись назвать сроки возможного ухода компании с российского рынка. По его словам, такое решение может привести к потере прибыли Allianz в размере €500 млн.
О прекращении страхования нового бизнеса и новых инвестиций в России Allianz сообщала 14 марта. Причиной этого назвали снижение рисков. В прошлом году Россия и Украина обеспечили 0,2% операционной прибыли компании.