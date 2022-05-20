В отелях Прибалтики в марте резко выросло число постояльцев из России

В марте в отелях Финляндии и Эстонии остановилось в девять раз больше россиян, чем годом ранее. Зафиксировала резкий рост числа приезжих из России и Латвия. Снизилось количество путешественников на Кипре и в Турции

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В марте 2022 года соседние с Россией балтийские страны зафиксировали резкий рост потока российских туристов по сравнению с мартом 2021-го, следует из проанализированных РБК данных статистики Эстонии, Латвии, а также Финляндии. Статистика учитывает тех граждан России, которые останавливались на ночевки в отелях и других официальных средствах коллективного размещения.

В Финляндии, по данным местной статистики, в марте этого года в гостиницах останавливались 3,9 тыс. россиян. По сравнению с мартом 2021-го их число выросло в 9,3 раза: тогда это было 430 россиян. Резкий скачок заметен и при сравнении марта 2022-го с предшествующим ему февралем: тогда в средствах коллективного размещения остановились лишь 1,6 тыс. россиян (рост в 2,7 раза к февралю 2021 года).

Почти такой же рост числа постояльцев из России — в 9,2 раза — зафиксировала и статистика Эстонии: в марте 2022 года в местных отелях остановились 5,9 тыс. россиян против 639 человек годом ранее. В феврале 2022-го в Эстонии побывали 4,7 тыс. россиян, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

Россия входила в пятерку стран, чьи граждане в первом квартале 2022 года чаще всего посещали Латвию. Ее центральное статистическое бюро отчитывалось, что за первые три месяца этого года в местных отелях остановились 6,1 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Почти половина приехавших в Латвию россиян — 2,7 тыс. человек — совершили поездку в марте. В феврале их было 1,8 тыс., в январе — 1,6 тыс., следует из расчетов РБК.

Данные о турпотоке в Литву доступны только за первый квартал 2022 года без распределения по отдельным месяцам. По информации местного Национального агентства по туризму, в январе—марте Литва приняла в своих отелях 3,4 тыс. россиян, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2021 года.

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С чем может быть связан рост

В марте прошлого года на въезд россиян в ЕС, в том числе в Прибалтику, действовали ограничения, введенные еще в 2020 году для борьбы с коронавирусом. Исключением были, например, частные поездки для посещения родственников, въезд по учебе, работе, а также поездки дипломатов, медицинского персонала, работников сферы транспорта и логистики. Также россияне с шенгенскими визами могли въезжать на территорию закрытых для иностранных туристов европейских стран транзитом через открытые государства ЕС, например Венгрию и Грецию.

С осени 2021 года балтийские страны начали смягчать антиковидные ограничения на въезд. В сентябре 2021-го Эстония разрешила въезд гражданам, привитым российской вакциной «Спутник V». В октябре прошлого года Финляндия частично возобновила выдачу россиянам шенгенских виз (получить их могли те, у кого ранее уже была выданная Финляндией многократная шенгенская виза со сроком действия не менее двух лет). В феврале 2022 года выдачу шенгенских виз россиянам возобновила Литва (предполагалось, что въехать по выданным визам можно будет начиная с 31 марта при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной). Но после начала Россией 24 февраля 2022 года военной спецоперации на Украине Латвия, Литва и Эстония приостановили выдачу виз россиянам.

Организованного туристического потока из России в страны Прибалтики в марте 2022 года не было, указывает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Посетившие эти страны россияне планировали поездки самостоятельно.

В конце февраля — начале марта из России выехало большое количество работников ИТ-отрасли, главным образом в ближнее зарубежье, заявляла ранее президент группы InfoWatch и соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. Впрочем, глава Минцифры Максут Шадаев сообщал на основе данных сотовых операторов по сим-картам, что после 15 мая около 80% россиян, которые выехали из страны после начала военной спецоперации, вернулись обратно.

В марте 2022 года действительно наблюдалась вспышка отъездов из России, но пока прошло слишком мало времени, чтобы оценить, какая часть людей, поддавшихся импульсу и покинувших страну, останется за рубежом надолго, указывает заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Мигрантом, по ее словам, может считаться человек, который пробыл вне страны своего проживания более года. Большинство из тех, кто покидал Россию в марте, выезжали по туристическим визам или в страны с безвизовым режимом и останавливались в отелях, поэтому могли попасть в туристическую статистику.

«Для того чтобы остаться в другой стране на длительное время, нужны источник дохода и жилье, в гостинице жить слишком накладно. По моему убеждению, большинство из тех, кто уехал за рубеж, опасаясь закрытия границы или введения военного положения, поостыв, вернутся в Россию и будут строить более осмысленные планы на выезд, если они действительно решат связать свою жизнь с зарубежьем, а не с Россией», — считает Чудиновских. В Прибалтике статистика иммиграции ведется на основании выданных странами видов на жительство, сделать первые оценки того, какое количество россиян их получило после 24 февраля 2022 года, можно будет через несколько месяцев, добавляет эксперт.

В каких еще странах туристов из России стало больше

Грузию в марте 2022 года посетили 22,5 тыс. россиян — в 4,8 раза больше, чем годом ранее (4,5 тыс.), сообщило местное Национальное управление по туризму. Но турпоток не вышел даже на тот уровень, который был до пандемии: в марте 2019-го в Грузии побывали 32,9 тыс. россиян. В апреле 2022 года рост продолжился: в этот месяц там побывали уже 33,5 тыс. россиян, что в 3,9 раза больше, чем в апреле 2021-го.

В Сербии, согласно информации местного статистического управления, в марте 2022 года в отелях и других средствах коллективного размещения остановились более 8 тыс. россиян. Годом ранее, в марте 2021-го, поток из России был в 2,4 раза меньше: 3,3 тыс. человек.

В Болгарию поток россиян в марте 2022 года хотя и вырос год к году в 2,7 раза (5,2 тыс. против 1,9 тыс. человек), но по сравнению с февралем 2022-го упал на 44,7% (в том месяце в Болгарию приехали 9,4 тыс. россиян). Сокращение произошло за счет того, что число туристов снизилось в 3,6 раза, зато в 1,8 раза увеличилось количество тех, кто приезжал в Болгарию не на отдых или по делам, а с «другими целями» (под это определение могут подпадать те, у кого есть недвижимость в Болгарии).

В Дубай в марте, по данным местного Департамента туризма, приехали 53 тыс. россиян, что на 23% больше, чем в марте 2021-го.