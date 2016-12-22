«Ессентуки» попросили Минпромторг ввести маркировку минералки

Компания «Холдинг Аква», которая вскоре консолидирует весь выпуск «Ессентуков», попросила Минпромторг ввести маркировку минеральной воды. Декларируемая цель — борьба с контрафактом, доля которого на рынке может достигать 80%

Фото: holdingaqua.ru

Компания «Холдинг Аква» — «дочка» государственного АО «Кавминкурортресурсы», которая планирует консолидировать все производство «Ессентуков», — обратилась к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с инициативой провести эксперимент по маркировке минеральной воды. В письме гендиректора Сулеймана Вагапова (копия есть у РБК) компания предлагает «рассмотреть возможность проведения добровольного эксперимента» для товаров, относящихся к сфере ее деятельности, «в национальной системе маркировки и прослеживаемости». Если эксперимент будет удачным, то «Холдинг Аква» просит включить минералку в список обязательных для маркировки товаров.

Сулейман Вагапов подтвердил РБК, что «Холдинг Аква» предлагает в качестве эксперимента маркировать разливаемую на ее производстве минеральную воду. На первом этапе, в 2019 году, планируется маркировать только «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», затем эксперимент может распространиться и на другую выпускаемую предприятием воду. Компания, как уверяет Вагапов, «долгое время изучала этот вопрос» и проводила консультации с оператором единой системы маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Надеемся, уже в ближайшее время мы сможем отслеживать каждую бутылку, каждый литр минеральной воды от скважины до потребителя по принципу системы ЕГАИС, применяемой при обороте алкогольной продукции», — добавил Вагапов.

ЦРПТ готов начать адаптацию системы маркировки для минеральной воды, «если такое решение будет принято регулятором совместно с бизнесом», сообщил РБК замгендиректора центра Реваз Юсупов. По его словам, совместно с профильными ассоциациями создается рабочая группа, свое участие уже подтвердили idS Borjomi International (выпускает «Святой источник» и «Боржоми»), «Сенежская», «Королевская вода», а с «Холдингом Аква» обсуждается начало тестирования технологии на ее производстве.

В Минпромторге на запрос РБК на момент публикации не ответили.

Монополия на «Ессентуки» «Холдинг Аква» владеет скважинами Ессентукского месторождения в Ставропольском крае, компания производит минеральную воду под брендами «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», «Нагутская», «Славяновская», «Смирновская». Холдинг был зарегистрирован в декабре 2017 года, его акционеры — государственное АО «Кавминкурортресурсы» (владеет 25%) и частный инвестор Егор Логинов, который контролирует 75% компании через ООО «Аква Инвест». Именно «Холдингу Аква», как сообщал ранее РБК со ссылкой на источники, в скором времени может полностью перейти контроль над производством знаменитых «Ессентуков». Сейчас под контролем компании Егора Логинова уже находится один из трех владельцев скважин, где добываются «Ессентуки», — ООО «Холод-Розлив», ранее принадлежавший структурам АФК «Система». Переговоры по покупке у PepsiCo третьего крупнейшего производителя (Ессентукского завода минеральных вод на КМВ), по словам источников РБК, на завершающей стадии.

Контрафактная вода

Маркировка нужна из-за «катастрофически возросшей» доли контрафакта на рынке лечебно-столовой и минеральной воды, объясняется в письме в Минпромторг. Только «Ессентуков № 4» и «Ессентуков № 17» на рынок поступает в два раза больше, чем добывается: по данным Nielsen, на которые есть ссылка в письме, в России ежегодно продается до 150 млн л минеральной воды, которая позиционируется как «Ессентуки», хотя официально из скважин добывается 104 млн л в год. Как сообщали ранее в «Кавминкурортресурсах», в 2017 году минеральной воды под брендом «Ессентуки» было продано на 5 млрд руб. Оборот контрафактной минеральной воды негативно отражается на доходах государства и легальных производителей, и решение этой задачи является «задачей государственной важности», убеждены в компании.

Производство фальсифицированной минеральной воды считается одним из наиболее коммерчески выгодных и приносит владельцам подпольных цехов огромный сезонный доход, ​говорится в отчете об исследовании питьевой минеральной воды международной ассоциации «Антиконтрафакт». Доля подделок на этом рынке, по данным аналитиков, — от 50 до 75% всего его объема. По оценкам Вагапова, доля контрафакта в минеральной воде достигает «60%, а местами и 80%». Речь идет о рынке, объем которого превышает $1,2–1,5 млрд и который растет на 12–15% в год. К 2021 году объем рынка минеральной воды может достигнуть 8,6 млрд л.

Цифровая маркировка позволит гарантировать покупателю, что вода, которую он покупает, подлинная, уверяет Юсупов. По его мнению, маркировка выгодна и легальным производителям, которые смогут защитить свой бренд, контролируя путь продукции от завода до потребителя, и увеличат долю рынка после ухода с рынка контрафакта.

Большинство участников Союза производителей безалкогольных напитков (входят Coca-Cola, PepsiCo, «Нарзан», «Аквалайф» и другие) готовы рассмотреть вопрос об участии в эксперименте по маркировке минеральной воды только по результатам пилотных проектов по другим товарам, прокомментировал РБК президент союза Максим Новиков. Внедрение различных систем прослеживаемости товаров (ЕГАИС, RFID-метки, «Меркурий», онлайн-кассы) уже привело к «значительному росту издержек» участников рынка на закупку оборудования, разработку и адаптацию ИТ-решений, обучение персонала. Для малых и средних предприятий, на долю которых приходится 50% производства безалкогольных напитков, инвестиции в маркировку могут обернуться банкротством, предупреждает он. У крупных производителей издержки могут отразиться на конечной стоимости продукции, опасается Новиков. В компании PepsiCo сообщили, что комментировать инициативу введения маркировки пока не готовы.

Сколько ЦРПТ может заработать на маркировке «Ессентуков» Разработать для борьбы с контрафактом Единую национальную систему маркировки продукции до 2024 года поручал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оператор системы, который занимается ее разработкой и внедрением, — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), принадлежащий структурам совладельца USM Holdings Алишера Усманова, госкорпорации «Ростех» и управляющего партнера Almaz Capital Partners Александра Галицкого. С 2016 года маркируются изделия из меха, в 2017 году стартовала добровольная маркировка лекарств. Система работает так: на каждую единицу товара наносится уникальный код, а все сведения о них поступают в единую информационную систему. По оценке оператора, прослеживаемость каждого товара может стоить 50 коп., однако стоимость услуги должно установить правительство. Если исходить из того, что легально добытые 104 млн л «Ессентуков» разливались в бутылки объемом 0,5 л, то ЦРПТ может заработать на их маркировке 104 млн руб. Для сравнения: заработок от маркировки сигарет, по подсчетам РБК, по данным за 2017 год, мог бы составить 6,25 млрд руб.

Выводят на чистую воду

Контрафакт на рынке минеральной воды «имеет место быть», и идея может «выстрелить», как было с маркировкой шуб, признает один из участников рынка. Издержки производителей будут зависеть от типа маркировки, но в любом случае приведут к удорожанию минеральной воды, хотя и не критичному, добавляет он. По оценкам другого источника РБК в отрасли, затраты на оснащение одной линии розлива оборудованием для маркировки составляют около €30 тыс., то есть для производителей может идти речь об «издержках в сотни тысяч евро».

Разливать «Ессентуки» могут не только компании, которые добывают воду из скважин, но и производители, получившие соответствующее свидетельство о наименовании места происхождения товара (НМПТ) в Роспатенте, следует из письма в Минпромторг. Лицензия на добычу из скважин воды, которая по ГОСТу может называться «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17», есть только у трех компаний: крупнейшая из них — АО «Кавминкурортресурсы», ООО «Холод-Розлив» и Ессентукский завод минеральных вод на КМВ, принадлежащий корпорации PepsiCo. При этом минералку «Ессентуки», ​по данным потребительской панели GfK, производят более 20 компаний, среди которых крупнейшие — «Аква-Вайт», PepsiCo, ЗАО ​«Водная компания «Старый источник».

«Холдинг Аква» и ее акционер «Кавминкурортресурсы» борются с недобросовестными бутиляторами «всеми доступными способами», утверждает Вагапов. Воду, которая добывается не на Ессентукском месторождении, по его словам, признавали контрафактом УФАС и Арбитражный суд по Ставропольскому краю, в силу вступили решения суда против ЗАО «Водная компания «Старый источник» и ООО «Объединенная водная компания».

Крупные федеральные торговые сети «не принимают никаких мер, чтобы оградить покупателя от фальсификата и контрафакта, несмотря на решения судов, продолжая реализовывать подобный товар в своих точках продаж», отмечает в письме Вагапов. «Ессентуки» производства «Водная компания «Старый источник» есть в ассортименте магазинов «Перекресток» и «Ашан». Но представитель X5 Retail Group отметил, что в розничных сетях «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» контрафактный товар не реализуется: сейчас в ее магазинах продается только вода производителей, имеющих необходимые документы, подтверждающие право на использование на этикетке зарегистрированного НМПТ «Ессентуки». Представитель «Ашана» отказался от комментариев.