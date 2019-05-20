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«Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ100 в цене запчастей и ремонта
«Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого». У них менее двух месяцев, чтобы договориться
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

После майской катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в московском аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, «Аэрофлот» отменил конкурс на техобслуживание и ремонт запчастей лайнеров этой модели. Заявки на участие в нем подавали производитель SSJ100 — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ее «дочка» «Рапарт Сервисез».

Сейчас эти работы в отношении лайнеров крупнейшего российского авиаперевозчика выполняет входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию ГСС, но контракт с ней истекает этим летом. Если он не будет продлен, то «Аэрофлот» не сможет эксплуатировать SSJ100, утверждают источники РБК.

Почему «Аэрофлот» отменил конкурс

15 мая конкурс «Аэрофлота» по техобслуживанию SSJ100 был признан несостоявшимся: согласно закупочной документации, максимальная стоимость услуг была установлена на уровне $124 млн, однако ГСС и ее «дочка» «Рапарт Сервисез», подавшие две отдельные заявки, запросили больше на $77 млн и на $17,5 млн соответственно — $201 млн и $141,5 млн. При этом «Рапарт Сервисез» предложила неполный в сравнении с техническим заданием список компонентов.

«Аэрофлот», владеющий самым крупным парком Superjet (до трагедии в Шереметьево у него было 50 самолетов, после — 49), объявил конкурс на производство запчастей для обмена неисправных еще в конце февраля. Помимо создания обменного фонда запчастей от победителя конкурса также требовались услуги по ремонту «главных элементов» с оплатой по принципу затраченных материалов и трудозатрат, доступом к складу, а также с временной заменой запчасти, которую отправили в ремонт, следует из документации. Эти работы необходимы «для обеспечения бесперебойной эксплуатации» лайнера, указывала авиакомпания. Приступить к работе победитель конкурса должен был 31 марта.

Как сообщил РБК источник, близкий к производителю лайнеров, первый контракт на техобслуживание и ремонт самолетов с «Аэрофлотом» был заключен с ГСС на выгодных для перевозчика условиях еще в 2012 году — тогда речь шла о 30 лайнерах. Этот контракт действовал до 2014 года, а затем неоднократно продлевался, последнее соглашение между «Аэрофлотом» и ГСС на техобслуживание запчастей Superjet истекает 31 июня 2019 года, добавил собеседник РБК.

В случае если соглашение не будет пролонгировано, перевозчик не сможет эксплуатировать лайнеры, сказал РБК один из эксплуатантов SSJ100. Представитель «Аэрофлота» отказался это комментировать, РБК направил запросы двум другим авиакомпаниям — эксплуатантам SSJ100, «Азимуту» и «ИрАэро».

Почему ГСС запросила больше за услуги

«Аэрофлот» действительно не устроила стоимость услуг ГСС и «Рапарт Сервисез» и несоответствие предложенного перечня услуг требованиям документации, сказал РБК представитель авиакомпании. Конкурс был объявлен как раз для того, чтобы пролонгировать существующий контракт, сохранив прежние условия, добавил источник в «Аэрофлоте».

По его словам, ГСС была единственным поставщиком запчастей до 2018 года. После появления на рынке ее «дочки» «Рапарт Сервисез» формально поставщиков запчастей стало два, поэтому сервисные услуги стали закупаться через торги.

С 2012 года суть контракта практически не менялась, и договор около пяти раз продлевался на прежних условиях, пояснил РБК источник, близкий к производителю SSJ100. «Но это условия 2012 года — по ценам 2012 года, с сопутствующими обязательствами. С тех пор многое изменилось, сильно увеличился парк самолетов (с 30 почти до 50. — РБК)», — продолжает собеседник РБК. По его данным, рост цены предложения со стороны ГСС и его «дочки» был обусловлен перерасчетом.

«В этой сфере нет монополии, гипотетически можно закупать запчасти у отдельных поставщиков. Но «Аэрофлоту» удобнее и дешевле работать через производителя», — сказал источник РБК, добавив, что ГСС «из года в год шел на предложенные авиакомпанией условия», поскольку «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант SSJ100. Помимо тех самолетов, которые уже используются, «Аэрофлот» заказал еще 100 лайнеров к 2026 году.

Официальный представитель ГСС отказалась комментировать переговоры о продлении контракта с «Аэрофлотом».

Представитель «Аэрофлота» также не комментирует слова источника, близкого к ГСС. Однако, согласно отчету компании по РСБУ, в 2018 году ее расходы на запчасти на все типы воздушных судов (254 самолета, включая 50 Superjet) составили 6,69 млрд руб. против 5,79 млрд в 2017-м. Расходы перевозчика, связанные с поддержанием парка, также возросли: с 19,81 млрд руб. в 2017 году до 24,67 млрд в 2018-м (отдельных данных по расходам, связанным с SSJ100, в отчете нет).

Трагедия в Шереметьево

Катастрофа с участием SSJ100 в столичном аэропорту Шереметьево произошла 5 мая. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, из-за технических неполадок, возникших после удара молнии, вернулся в аэропорт вылета. После приземления самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся. В результате погиб 41 человек.

В качестве причин случившегося Следственный комитет называл недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническую неисправность лайнера.

Почему «Аэрофлот» не может отказаться от Superjet

В среду, 15 мая, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «не существует предпосылок» для того, чтобы приостановить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Он добавил, что сокращать производство и выпуск этих машин не планируется.

9 мая зампред правительства Юрий Борисов также заявил, что претензий к лайнеру нет. «По моим данным, претензий к самолету нет. Поэтому оснований для прекращения эксплуатации объективных нет никаких», — объяснял он. Борисов подчеркивал, что пока расследование катастрофы продолжается, изучаются все версии.

Осенью прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что Виталий Савельев, которому в очередной раз продлили контракт на посту главы «Аэрофлота», в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным получил поручения о закупке отечественной авиатехники и развитии региональных перевозок. После этого авиакомпания заключила соглашения о поставках 35 самолетов MC-21, которые, как и SSJ, планирует производить Объединенная авиастроительная корпорация.

Государству нужно создать необходимый спрос на SSJ100, сказал РБК заместитель гендиректора рейтингового агентства АКРА Александр Гущин. «Как госкомпания «Аэрофлот» стал крупнейшим эксплуатантом этого типа воздушного судна, что дает авиакомпании возможность работать с ГСС на более льготных условиях. С другой стороны, «Аэрофлот» генерировал для производителя определенные объемы за счет заказа запчастей, что тоже можно считать определенной квазигосподдержкой предприятия», — заключил эксперт.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», SSJ100
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