«Аэрофлот» разошелся с производителем SSJ100 в цене запчастей и ремонта

«Аэрофлот» отменил конкурс по техобслуживанию Sukhoi Superjet 100, поскольку разошелся в оценке стоимости сервиса с производителем лайнера — компанией «Гражданские самолеты Сухого». У них менее двух месяцев, чтобы договориться

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

После майской катастрофы Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в московском аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек, «Аэрофлот» отменил конкурс на техобслуживание и ремонт запчастей лайнеров этой модели. Заявки на участие в нем подавали производитель SSJ100 — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) и ее «дочка» «Рапарт Сервисез».

Сейчас эти работы в отношении лайнеров крупнейшего российского авиаперевозчика выполняет входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию ГСС, но контракт с ней истекает этим летом. Если он не будет продлен, то «Аэрофлот» не сможет эксплуатировать SSJ100, утверждают источники РБК.

Почему «Аэрофлот» отменил конкурс

15 мая конкурс «Аэрофлота» по техобслуживанию SSJ100 был признан несостоявшимся: согласно закупочной документации, максимальная стоимость услуг была установлена на уровне $124 млн, однако ГСС и ее «дочка» «Рапарт Сервисез», подавшие две отдельные заявки, запросили больше на $77 млн и на $17,5 млн соответственно — $201 млн и $141,5 млн. При этом «Рапарт Сервисез» предложила неполный в сравнении с техническим заданием список компонентов.

«Аэрофлот», владеющий самым крупным парком Superjet (до трагедии в Шереметьево у него было 50 самолетов, после — 49), объявил конкурс на производство запчастей для обмена неисправных еще в конце февраля. Помимо создания обменного фонда запчастей от победителя конкурса также требовались услуги по ремонту «главных элементов» с оплатой по принципу затраченных материалов и трудозатрат, доступом к складу, а также с временной заменой запчасти, которую отправили в ремонт, следует из документации. Эти работы необходимы «для обеспечения бесперебойной эксплуатации» лайнера, указывала авиакомпания. Приступить к работе победитель конкурса должен был 31 марта.