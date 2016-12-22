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Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек
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Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек
Бизнес, 13:28
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Шохин выступил против передачи «Росатому» бизнеса по утилизации батареек
Глава РСПП Александр Шохин раскритиковал идею Минприроды назначить «Росатом» федеральным оператором по утилизации батареек и других опасных и токсичных отходов. По его мнению, это разрушит рынок объемом 45–50 млрд руб.
Александр Шохин (Фото: Алессандро Рота / РИА Новости)

Монополия отходов

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в письме заместителю председателя правительства Алексею Гордееву, курирующему вопросы экологической безопасности и обращения с отходами, раскритиковал идею Минприроды назначить «Росатом» федеральным оператором по утилизации опасных и токсичных отходов первого и второго классов. По его мнению, монополизация их переработки разрушит рынок и приведет к банкротству множества игроков.

Свои замечания и предложения Шохин направил Гордееву 10 декабря, сообщил РБК представитель РСПП. В секретариате Гордеева заявили, что письмо получили и перенаправили его на проработку в Минприроды. Представитель Минприроды сообщил РБК, что ведомство еще не получало замечаний РСПП.

Почему выбрали «Росатом»

«Без детальной проработки и оценки существующей потребности в переработке действительно опасных и токсичных отходов реализация данного проекта (по назначению «Росатома» федеральным оператором. — РБК) приведет к неэффективному расходованию средств бюджетов всех уровней и к повышению тарифов на переработку отходов», — отмечает в письме Шохин.

Он также указывает на то, что законопроект Минприроды, предусматривающий создание единой государственной системы по обращению с опасными отходами первого и второго классов, не определяет объем и номенклатуру отходов, с которыми будет работать федеральный оператор. Поэтому Шохин предлагает правительству сформировать перечень отходов, которые будут передаваться такому оператору.

Президент Владимир Путин год назад одобрил предложение занимавшего тогда пост министра природных ресурсов и экологии ​Сергея Донского закрепить полномочия по утилизации отходов первого и второго классов опасности за госкорпорацией «Росатом», назначив ее федеральным оператором по утилизации опасных отходов. К ним относятся не только промышленные отходы, но и такие вышедшие из строя бытовые предметы, как ртутные лампы и градусники, а также аккумуляторы. «Росатом» был выбран в качестве оператора «с учетом успешного опыта в реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с особо опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре», сообщало Минприроды, которое в сентябре 2018 года направило соответствующий законопроект в правительство.

«Росатом» собирается создать в России семь крупных комплексов, в том числе на базе объектов по уничтожению химического оружия, для переработки промышленных отходов первого и второго классов опасности, на это потребуется 36 млрд руб., из которых около половины — средства из бюджета, говорил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Четыре таких комплекса будет создано на базе модернизированных объектов по уничтожению химоружия, что позволит сохранить высокотехнологические мощности и высококвалифицированные кадры в рамках перепрофилирования этих предприятий, сказал РБК представитель «Росатома». Производственно-технические комплексы создаются для покрытия дефицита перерабатывающих мощностей, а действующие предприятия будут и дальше работать в рамках федеральной схемы, добавил он. Эти улучшения не ведут к монополизации, подчеркнул собеседник РБК: компании смогут самостоятельно обезвреживать и утилизировать собственные отходы, а действующие предприятия, которые оказывают такие услуги на рынке, будут в обязательном порядке включены в единую федеральную схему.

Шохин указывает, что «комплексы по утилизации химоружия не приспособлены для утилизации кислот и щелочей, а перевозка к этим объектам таких отходов заметно увеличит стоимость обезвреживания, не говоря о рисках при перевозке».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Единая государственная информационная система, создание которой предусмотрено законопроектом Минприроды, позволит объективно вести учет и контроль, считать оптимальную логистику, централизованно заключать договоры и выявлять нарушения, сказал РБК представитель «Росатома». Эти улучшения не ведут к монополизации, подчеркнул он: компании смогут самостоятельно обезвреживать и утилизировать собственные отходы. По его словам, действующие предприятия, которые оказывают такие услуги на рынке, будут в обязательном порядке включены в единую федеральную схему, обещает он: все это отражено в соответствующем пакете законодательных поправок, подготовленных министерством.

Два полигона

Сейчас отходы первого и второго классов в России утилизируют в основном на двух полигонах — на «Серебристом полигоне» в Красноярске, который принадлежит компании «ГазЭнергоСтрой», и в Томске — на АО «Полигон» бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. На рынке также работает множество небольших компаний, оказывающих услуги по перевозке опасных отходов, очистке от них территорий и захоронению. По мнению президента компании «ГазЭнергоСтрой» Сергея ​Чернина, двух полигонов для утилизации всех опасных отходов, образующихся в стране, достаточно.

Чернин сообщил РБК, что согласен с аргументацией Шохина: «Никакого смысла нет ни в назначении «Росатома» федеральным оператором, ни в инвестициях в 36 млрд руб. в создание семи комплексов по переработке и утилизации отходов первого и второго классов». «Утилизация радиоактивных отходов и отходов первого и второго классов — это принципиально разные технологии. Если в первом случае используются саркофаги и бетонирование, то во втором — обезвреживание через термические и химические процессы», — пояснил он.

В отрасли необходимо наладить контроль, замечает директор по программам российского отделения «Гринпис» Иван Блоков. По его словам, данные об объемах образующихся опасных отходов в ряде регионов от года к году могут отличаться в десятки раз. Эту функцию должен не только на бумаге, но и в реальности взять на себя Росприроднадзор, считает он. Кроме того, по словам Блокова, в предложении Минприроды назначить «Росатом» федеральным оператором не хватает анализа мест образования и географии размещения отходов и экономического анализа потребности отрасли в новых комплексах по утилизации.

По оценке Чернина, в России в течение года образуется 77 тыс. т отходов первого класса и 269 тыс. т — второго. Средняя стоимость утилизации отходов первого класса через плазменные установки составляет 250 тыс. руб. за т, через захоронение — 100 тыс. руб. за т, утилизация отходов второго класса через плазменные установки — порядка 120 тыс. руб. за т, через захоронение — 70–80 тыс. руб. за т. Таким образом, объем рынка достигает 45–50 млрд руб. в год, включая транспортные расходы.

Автор: Светлана Бурмистрова.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: «Росатом» , отходы
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