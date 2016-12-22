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Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек
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Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек
Бизнес, 07:01
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Путин поддержал идею отдать «Росатому» утилизацию градусников и батареек
Владимир Путин поддержал идею Минприроды назначить «Росатом» федеральным оператором по утилизации опасных отходов, в частности аккумуляторных батарей и градусников. Объем этого рынка близок к 80 млрд руб. в год, говорит эксперт
Переработка ртутных ламп  (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Отходы для «Росатома»

Министр природных ресурсов и экологии ​Сергей Донской в письме президенту Владимиру Путину (копия есть у РБК) предложил закрепить полномочия по утилизации отходов первого и второго класса опасности за госкорпорацией «Росатом». На письме стоит резолюция президента, датированная 2 ноября 2017 года: «Согласен». Источник в Минприроды подтвердил РБК факт отправки письма.

К отходам первого и второго класса, то есть к чрезвычайно опасным и высокоопасным, с вредным воздействием на окружающую среду, помимо промышленных отходов относятся также такие неисправные бытовые предметы, как ртутные лампы и градусники, а также аккумуляторные батареи, говорит руководитель проекта энергетической программы «Гринпис России» Рашид Алимов.

В письме Донской напоминает, что у «Росатома» есть «успешный опыт реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами». Он также предлагает передать госкорпорации промышленные объекты по уничтожению химического оружия для перепрофилирования их в межрегиональные центры по обращению с опасными промышленными отходами. Все эти решения должны быть приняты до ноября 2018 года, говорится в письме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава пресс-службы Минприроды Николай Гудков отказались комментировать служебную переписку. Но Гудков отметил, что его министерство поддерживает идею создания единого оператора по утилизации опасных отходов.

Опасные отходы высоких классов

К отходам первого класса опасности, согласно закону «Об отходах производства и потребления», относят полоний, бензапирен, фтороводород, соли свинца, таллий, диэтилртуть, плутоний, теллур, циановодород и другие вещества. После их воздействия экологическая система нарушается в наибольшей степени, а период восстановления отсутствует. Эти вещества могут содержаться в трансформаторах, конденсаторах, ртутных термометрах и ртутных и люминесцентных лампах, асбестовой пыли, синтетических и минеральных маслах, антидетонационных присадках.

Ко второму классу относятся вещества, которые приводят к серьезному нарушению экологического баланса в окружающей среде. Период восстановления от последствий их влияния оценивается не менее чем в 30 лет. К этому классу опасности принадлежат литий, фенол, хлороформ, серная кислота, селен, сероводород, барий, формальдегид, сурьма, стирол, все нитриты, мышьяк, молибден и другие вещества. Их содержат аккумуляторы, автопокрышки, масла, щелочи, кислоты, гальванические элементы, остатки рафинирования нефтесодержащих отходов, свинцовые опилки, кислые смолы.

Новый бизнес

Сейчас в России ежегодно образуется около 400 тыс. т опасных отходов первого и второго класса опасности, при этом отсутствует отвечающая современным требованиям инфраструктура для их хранения и переработки, признает в своем письме Сергей Донской.

Сейчас этим занимаются отдельные предприятия, разбросанные по всей стране. Если опираться на текущие расценки небольших компаний, предлагающих утилизацию отходов (500 тыс. руб. за 1 т отходов первого класса и 170 тыс. руб. за 1 т отходов второго класса), то объем этого бизнеса может достигать 76 млрд руб. в год, подсчитал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Но в реальности это завышенные цены, заявленные компаниями в расчете на мелкую партию, уточняет он.

Как рассказал РБК источник в Минприроды, работа по созданию оператора по утилизации отходов продвигается медленно: «Росатом» подготовил проект изменений в закон «Об отходах производства и потребления», его доработку госкорпорация ведет вместе с Минпромторгом, сейчас документ «ходит в недрах ведомств». При этому у Минприроды есть принципиальные замечания к рабочему варианту законопроекта, говорит собеседник РБК. Согласно позиции министерства, радиоактивные отходы, которые тоже относятся к первому классу опасности, должны захораниваться, а не утилизироваться.

Изоляцией радиоактивных отходов занимается ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», входящее в госкорпорацию «Росатом». В его хранилищах содержится 438,2 тыс. куб. м радиоактивных отходов.

Представитель «Росатома» подтвердил РБК, что специалисты госкорпорации участвуют в обсуждении о создании национального оператора по утилизации опасных отходов, отказавшись от дальнейших комментариев. Минпромторг к моменту публикации материала не ответил на запрос РБК

Природоохранные сомнения

Эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский признает, что систему сбора отходов первого и второго класса опасности необходимо структурировать, но выражает сомнения в правильности выбора «Росатома» в качестве оператора. По словам Алимова из «Гринпис России», «Росатом» только «начал наводить порядок с радиоактивными отходами». «В России на территории 14 субъектов Федерации имеются территории, загрязненные в результате Чернобыльской аварии. Отдельные пробы почвы, в частности в Брянской области, могут быть классифицированы как радиоактивные отходы. Продолжающейся радиационной аварией является загрязнение Челябинской области, в частности реки Теча, в результате деятельности комбината «Маяк», — сказал он.

«Росатом» имеет полувековой опыт безопасного обращения с радиоактивными отходами, являясь единственной уполномоченной организацией в России», — замечает представитель «Росатома».

Промышленные объекты по ликвидации химического оружия в России, которые упоминает в своем письме глава Минприроды, в 2002–2017 годах входили в состав Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге. Оружие уничтожалось на семи комплексах: в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область); поселках Горный (​Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область), Кизнер (Удмуртия). Процесс уничтожения запасов завершился в сентябре 2017 года. Председателем государственной комиссии по химическому разоружению был Сергей Кириенко, который в 2005–2016​ годах возглавлял «Росатом», а в 2016 году занял пост первого заместителя руководителя администрации президента и стал председателем наблюдательного совета атомной госкорпорации.

Россия присоединилась к международной Конвенции ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении в декабре 1997 года, задекларировав около 40 тыс. т отравляющих веществ. Как сообщал ТАСС со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли РФ Георгия Каламанова, в правительстве проходит согласование программа ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и утилизации химоружия. В случае утверждения реализация программы начнется в 2018 году и займет пять-шесть лет. Все объекты по уничтожению будут разобраны, строительные материалы пройдут термическую обработку, а земля на территории будет рекультивирована.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова.
Теги: Владимир Путин , «Росатом» , отходы
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