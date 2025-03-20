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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о согласии США на оплату Турцией газа через Газпромбанк

Bloomberg: США продлили для Турции исключение об оплате газа через Газпромбанк
Сюжет
Война санкций
Турция сможет до мая оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк, пишет Bloomberg. Под американские санкции российский банк подпал осенью прошлого года
«Газпром» GAZP ₽168,35 +0,01% Купить
Фото: ferhatoglu / Shutterstock
Фото: ferhatoglu / Shutterstock

США согласились продлить до мая действие исключения из санкций для Турции, которая оплачивает поставок российского газа через Газпромбанк, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце ноября 2024 года Соединенные Штаты расширили санкции в отношении российского финансового сектора и ввели ограничения в отношении 50 банков, включая Газпромбанк. Турции удалось добиться исключения, и она продолжила платить за российское топливо через Газпромбанк.

На какой срок было выдано разрешение, ни турецкие, ни американские власти не сообщали. Bloomberg сообщил, что исключение прекращает действовать 20 марта.

По информации источников агентства, оплата российского газа должна была стать одной из тем телефонного разговора министра финансов Турции Мехмета Шимшека и его американского коллеги Скотта Бессента. Согласно информации на сайте Минфина, разговор состоялся 19 марта. В пресс-релизе по его итогам говорится, что министры обсудили «санкции, а также другие вопросы экономики и национальной безопасности, представляющие взаимный интерес».

Россия остается одним из основных поставщиков природного газа в Турцию. Согласно расчетам Bloomberg, в 2024 году она обеспечила 45% закупаемого Турцией газа.

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Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Газпромбанк, через который идут рублевые расчеты за газ с недружественными странами, долгое время был одним из немногих крупных российских банков, не подпавших под санкции американского Минфина. С внесенными в cтоп-лист лицами и компаниями резидентам США запрещено вести бизнес и совершать транзакции. Москва считает западные санкции незаконными и нелегитимными и требует их отменить.

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Теги
Милена Костерева
Турция США санкции Газпром газ Газпромбанк оплата
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