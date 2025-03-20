«Россети» предложили запретить крупному бизнесу прямое подключение к сети

«Россети» предложили ограничить прямое подключение крупного бизнеса к сетям, которое позволяет им пользоваться пониженными тарифами, узнал РБК. Потребители считают это попыткой поправить финансовое положение компании

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«Россети» обратились в правительство с инициативой, которая сделает невозможным прямое подключение потребителей к Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС, магистральные электросети). Обычно такими потребителями выступает крупный энергоемкий бизнес, который компания предлагает перевести на более высокий «котловой» тариф распределительных сетей.

Письмо с этим предложением гендиректор компании Андрей Рюмин в середине февраля направил вице-премьеру Александру Новаку. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Что такое ЕНЭС и «котел» Единая национальная электрическая сеть — это магистральная сеть высоковольтных линий и оборудования, которая обеспечивает передачу электроэнергии от крупных источников производства к региональным распределительным сетям. Она включает в себя линии с напряжением 220 кВ и выше. Организацией по ее управлению ранее являлась дочерняя «Россетям» ФСК «ЕЭС», которая с 2023 года полностью консолидирована в компанию. В отличие от магистральных сетей для определения ставок на услуги территориальных организаций (ТСО) применяется «котловой» подход. Поскольку тариф должен быть единым для всех потребителей в регионе (но дифференцированный по разным классам напряжения сетей), а сетевых организаций несколько, то со всех сетевиков собирается оценка необходимой валовой выручки (НВВ). Эта сумма формирует региональный «котел», установленные в нем тарифы называют едиными котловыми, а сетевую организацию с самыми большими расходами — котлодержателем. Создание в 2024 году института системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) закрепило принцип «котел сверху». Согласно ему, услуги по передаче электроэнергии оказывает только СТСО, являясь, таким образом, котлодержателем. В 69 субъектах СТСО являются компаниями группы «Россети».

Как пишет Рюмин, в настоящее время у крупных потребителей есть «экономические стимулы» заключать прямые договоры с организацией по управлению единой магистральной сетью. К их созданию привела реформа в электроэнергетике, которая разделила сети между федеральными и региональными компаниями. Как правило, такие предприятия обладают собственным сетевым оборудованием, поэтому услуги региональной распределительной организации им не требуются. В таких случаях они платят более низкий магистральный сетевой тариф, а не ставку распредсетей, в которой заложена наценка территориальной сетевой организации и перекрестное субсидирование населения. Более того, в ряде случаев крупный энергоемкий бизнес прибегает к строительству собственной генерации, отмечает Рюмин, и, таким образом, вообще не платит за услуги по передаче электрической энергии.

«В результате отдельные потребители имеют де-факто преференции по оплате услуг по передаче электрической энергии, а другие, остающиеся в «котле», в полной мере вынуждены оплачивать содержание как объектов электросетевого хозяйства региона, предназначенных для энергоснабжения всех без исключения потребителей, так и нести бремя перекрестного субсидирования потребителей группы «население», — сообщает глава «Россетей».

В итоге тенденция ухода крупных платежеспособных потребителей из «котла» (потребители, платящие единый котловой тариф распредсетей) без изменения существующей системы ценообразования в электросетевом комплексе приводит как к росту тарифов на услуги, так и к увеличению выпадающих доходов распределительных сетевых компаний, заключает Рюмин. Поэтому он предлагает:

законодательно закрепить, что услуги организации по управлению ЕНЭС смогут получать только системообразующие территориальные сетевые организации. Это значит, что между единой сетью и всеми пользователями появится обязательный посредник, которому будет оплачиваться подключение даже при наличии собственного оборудования, магистральный тариф и наценка СТСО. Все потребители, таким образом, попадут в «котел» и под «перекрестное субсидирование»;

одновременно ввести новую систему расчета «котловых» тарифов, проведя их дополнительную дифференциацию по объемам потребления. Так в каждой тарифной зоне появится отдельный тариф для крупных энергоемких потребителей, которых объединят в группу высокого класса напряжения ВН-2;

в дальнейшем рассмотреть вопрос установления единых тарифов на услуги по передаче электроэнергии для всех потребителей регионального «котла», объекты электросетевого хозяйства которых присоединены к сетям на высоком уровне напряжения (110 кВ и выше, с интеграцией крупных энергоемких потребителей в состав тарифной группы ВН).

Дифференциация тарифов и «перекрестка» Дифференциация оплаты — это система, при которой разные категории потребителей платят за передачу электроэнергии по разным тарифам. Крупные промышленные предприятия, подключенные напрямую к магистральным сетям, получают минимальные тарифы, тогда как малый и средний бизнес, подключенный к распределительным сетям, платит больше за счет надбавки и в зависимости от класса напряжения сетей. Сейчас по российскому законодательству тарифы на услуги по передаче электроэнергии дифференцируются на высокое первое напряжение (ВН-1) — объекты электросетевого хозяйства, переданные в аренду ТСО организацией по управлению ЕНЭС, высокое напряжение (ВН, 110 кВ и выше), среднее первое напряжение (СН-1, 35 кВ), среднее второе напряжение (СН-2, 1–20 кВ), низкое напряжение (НН, ниже 1 кВ). Перекрестное субсидирование — это механизм, при котором одни группы потребителей оплачивают часть затрат других. Мера создана, для того чтобы часть нагрузки с населения переходила в тариф для промышленности.

В «Россетях» подтвердили РБК факт обращения. В секретариате вице-премьера Новака сообщили, что направили его в Минэнерго, Минэкономразвития (в министерствах на момент публикации на запрос РБК не ответили) и Федеральную антимонопольную службу (ее представитель подтвердил обращение и сообщил, что после его рассмотрения ведомство направит свою позицию в правительство).

Как инициативу оценивают потребители

По мнению ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ, на ее участников приходится более половины промышленного потребления электроэнергии и природного газа), предложения «Россетей» являются попыткой поправить положение сетевой монополии за счет добавок к тарифам для промышленности. Это делается «вместо содержательного анализа причин ухудшения финансового состояния компании, накопления регуляторного долга, высокой стоимости обслуживания займов и недостаточной операционной эффективности», утверждают в АСПЭ. Кроме того, там заявляют, что промпроизводства в целом имеют множество вводов как от магистральных, так и от распределительных сетей, поэтому «уже финансируют львиную долю перекрестного субсидирования и прочих затрат сетевого комплекса».

«В результате реализации предлагаемой инициативы вместо решения проблемы возникнет двойная нагрузка на энергоемкую промышленность, что усилит стимулы по сокращению энергопотребления из общей сети и только усугубит ситуацию», — уверены в организации.

Что происходит с финансами «Россетей» Чистая прибыль ПАО «Россети» по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 88,4 млрд руб., что на 28,6% меньше показателя годом ранее. Выручка компании за тот же период увеличилась на 6,9%, достигнув 725,44 млрд руб. против 678,86 млрд руб. в 2023 году. Летом 2023 года президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть отказ от выплаты «Россетями» дивидендов по итогам 2022–2026 годов для финансирования инвестпрограммы. Согласно поручению, сделать это необходимо в целях поддержания в 2023–2027 годах стабильного финансово-экономического состояния компании. Инвестиции группы «Россети» в 2025–2029 годах могут составить более 3,5 трлн руб.

В «Россетях», в свою очередь, заявляют, что предлагают изменение, которое обеспечит «справедливое распределение объемов перекрестного субсидирования на всех потребителей в регионе» и исключит «дискриминационные подходы при оплате услуг по передаче», а также обеспечит использование сетей ЕНЭС согласно их технологическому назначению. В пресс-службе компании пояснили РБК, что для потребителей ЕНЭС предлагается установить переходный период, в течение которого будет применяться особый уровень региональных тарифов (ВН-2), состоящих из ставок ЕНЭС и средней ставки перекрестного субсидирования населения. При этом «дальнейшие шаги требуют детальных обсуждений», согласны там.

В результате реализации предложений на первом этапе конечная цена на электроэнергию для потребителей ЕНЭС увеличится в среднем на 18%, подсчитывают «Россети». Что касается тарифа на передачу, то в текущих ценах он может вырасти до 1,1 руб. за 1 кВт·ч. «Это все равно останется ниже текущего уровня региональных тарифов [группы] ВН в размере 2,2 руб. за 1 кВт·ч», — заверяют в компании. При этом сейчас доля сетевой составляющей в конечной цене на электроэнергию у потребителей магистральных сетей оценивается в 19%, а у потребителей распределительного комплекса — порядка 40%.

Предварительно инициатива позволит высвободить средства в региональных тарифах в объеме 33 млрд руб. «за счет равномерного распределения перекрестного субсидирования на всех потребителей, в том числе на потребителей ЕНЭС», говорят в «Россетях». В компании рассчитают, что этот эффект может быть направлен на снижение регуляторного долга и проекты по повышению надежности электроснабжения. Текущий регуляторный долг по группе «Россети» оценивается в 155 млрд руб.

Какие есть оценки экономического эффекта

Перераспределение сетевой необходимой валовой выручки может привести к снижению тарифов для остальных потребителей, что могло бы стать позитивным изменением для малого и среднего бизнеса и населения, которые не в состоянии напрямую потреблять электроэнергию с высокого напряжения, говорит Дмитрий Булгаков, старший аналитик «БКС Мир инвестиций».

При этом ежегодные затраты крупных потребителей могут увеличиться на 30–35 млрд руб., полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. В частности, тарифы на услуги по передаче электроэнергии для потребителей ЕНЭС, предположительно, вырастут на 95%, с 0,57 руб. за 1 кВт·ч до 1,1 руб. за 1 кВт·ч. Тем не менее это в два раза ниже тарифов для «котловых» потребителей на высоком уровне напряжения в 2,2 руб. за 1 кВт·ч (ВН), согласен он. Поэтому с учетом более низкой доли сетевой составляющей в конечной цене на электроэнергию потребителей магистральных сетей увеличение тарифа на передачу не приведет к значительному ухудшению положения крупных промышленных предприятий, считает Сасим. «Прогнозируемый рост конечной цены на электроэнергию составит в среднем 18% (с 3,71 руб. на 1 кВт·ч до 4,38 руб. на 1 кВт·ч). Это сопоставимо с увеличением заработных плат в годовом исчислении. Для наиболее энергоемких потребителей из сетей ЕНЭС максимальное увеличение конечного платежа за электроэнергию оценивается от 4,7 до 29,7%», — указывает эксперт.

Вместе с тем реализация предложений не увеличит объем перекрестного субсидирования, уверен Сасим. Учет крупных потребителей, подключенных к ЕНЭС, повысит базу расчета региональных тарифов, что приведет либо к снижению ставок распредсетей, либо увеличит их выручку без дополнительного роста тарифа.

Тем не менее Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент», сомневается, что перспектива применения единого «котлового» тарифа для потребителей с разными объемами потребления и состоянием энергетической инфраструктуры корректна. Он считает, что у предприятий должна сохраняться возможность выбора поставщика услуг по подключению к энергосетям по привлекательным тарифам, поэтому предлагаемые меры нуждаются в тщательном анализе и обсуждении всеми заинтересованными сторонами. «Скорее всего, придется внести в них изменения, чтобы они были приняты. Возможно, необходимо предусмотреть различные льготы для потребителей так, чтобы единые тарифы не несли для них значительной финансовой нагрузки, ведь это ухудшит их конкурентоспособность, повлияет на работу отраслей и экономики в целом», — полагает Баранов.

Однако, говорит Сасим, заниженный тариф на передачу электроэнергии «не является ключевым фактором выживаемости крупных предприятий», а прямое присоединение к ЕНЭС часто является возможностью, которой более мелкие предприниматели не обладают. Поэтому равные условия экономически оправданы с точки зрения принципов конкурентной экономики и вдобавок позитивно отразятся на экономическом развитии электросетевого комплекса без необходимости сильного роста тарифа, считает эксперт. Он объясняет, что возможность прямого присоединения к ЕНЭС приводит к резкому сокращению регионального полезного отпуска, к которому крайне чувствительны экономические показатели распредсетей. В отдельных регионах такое сокращение составило до 77%.

«При этом, по моему мнению, если присоединение крупного потребителя к ЕНЭС является оптимальным условием технологического подключения, то это не нужно запрещать», — добавляет Сасим. Но тогда стоимость содержания такой сети должна учитываться в региональных тарифах на передачу, увеличивая полезный отпуск региона и формируя устойчивую основу для развития региональной энергосистемы, заключает он.