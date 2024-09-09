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ВЭФ-2024 ,  
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Минэнерго заявило об исчерпании резервов, оставшихся от СССР

Сюжет
ВЭФ-2024
О том, что из-за роста энергопотребления некоторые города и предприятия Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии, ранее заявил Путин. Цивилев указал, что отрасль недофинансирована, а резервы СССР уже исчерпаны
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС
Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Российская электроэнергетика в настоящий момент недофинансирована, а резервы, созданные еще во времена СССР, уже исчерпаны. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сказал он.

Цивилев подчеркнул, что энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта ряда ТЭС. По его словам, Минэнерго отнесло ДФО к регионам с высокими рисками в электроэнергетике и реализует ряд мер по снижению аварийности и повышению надежности.

Путин заявил о нехватке энергии для строительства на Дальнем Востоке
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, и некоторые населенные пункты, районы и крупные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, заявил президент Владимир Путин 5 сентября, выступая на ВЭФ. Из-за этого, по его словам, сдерживается строительство крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры.

Глава государства поручил правительству вместе с крупнейшими энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. В рамках этой программы, по словам президента, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в регионе, в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию новых объектов генерации. Также Путин поручил подумать о строительстве в регионе атомных электростанций.

Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт·ч в год, а к концу десятилетия вырастет до 96 млрд кВт·ч. За 2023 год потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%.

Вице-премьер Юрий Трутнев говорил в июне, что рост объема строительных работ на Дальнем Востоке превышает среднероссийский в два раза, в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 157 новых предприятий.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Минэнерго Дальний Восток СССР резервы финансирование
Сергей Цивилев фото

Сергей Цивилев

министр энергетики России
21 сентября 1961 года
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