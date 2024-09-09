Минэнерго заявило об исчерпании резервов, оставшихся от СССР

О том, что из-за роста энергопотребления некоторые города и предприятия Дальнего Востока сталкиваются с дефицитом электроэнергии, ранее заявил Путин. Цивилев указал, что отрасль недофинансирована, а резервы СССР уже исчерпаны

Фото: Анна Майорова / ura.ru / ТАСС

Российская электроэнергетика в настоящий момент недофинансирована, а резервы, созданные еще во времена СССР, уже исчерпаны. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ заявил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Пример ОЭС Востока в очередной раз показывает, что резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина — недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии», — сказал он.

Цивилев подчеркнул, что энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта ряда ТЭС. По его словам, Минэнерго отнесло ДФО к регионам с высокими рисками в электроэнергетике и реализует ряд мер по снижению аварийности и повышению надежности.

Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, и некоторые населенные пункты, районы и крупные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, заявил президент Владимир Путин 5 сентября, выступая на ВЭФ. Из-за этого, по его словам, сдерживается строительство крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры.

Глава государства поручил правительству вместе с крупнейшими энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. В рамках этой программы, по словам президента, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в регионе, в первую очередь за счет ввода в эксплуатацию новых объектов генерации. Также Путин поручил подумать о строительстве в регионе атомных электростанций.