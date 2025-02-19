Минэнерго заявило о риске штрафов из-за переноса сроков модернизации ТЭС

Новые переносы сроков проектов модернизации тепловых электростанций грозят компаниям штрафными санкциями. Целесообразность такой меры уже прорабатывают в Минэнерго в связи с обсуждаемым сдвигом еще шести подобных проектов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Министерство энергетики прорабатывает вопрос о штрафах в связи с новыми сдвигами сроков проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС), реализуемых в рамках программы КОММод, рассказали РБК в пресс-службе ведомства. О том, что правительство изучает перенос сроков «еще шести» таких проектов, заявил 19 февраля глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров.

Что такое КОММод Программа модернизации ТЭС стартовала в 2019 году. Она предполагает замену либо реконструкцию основного оборудования более 40 ГВт мощностей в течение десяти лет — с 2022 по 2031 год. Ее финансирование осуществляется за счет надбавки на оптовом энергорынке, которую оплачивает промышленность. В 2022 году генерирующие компании получили право на перенос сроков модернизации на срок до одного года без штрафов. Позднее ряд компаний неоднократно переносил сроки по проектам из-за проблем с генерирующим оборудованием и его удорожанием.

Как следует из материалов к заседанию правительственной комиссии по электроэнергетике, с которыми ознакомился РБК, ряд генерирующих компаний попросил Минэнерго скорректировать даты начала поставки мощности модернизируемых электростанций из-за «нарушения поставщиком основного энергетического оборудования контрактных сроков поставок». Эту же причину указал Быстров, выступая на форуме РСПП. Заседание правкомиссии прошло также 19 февраля в заочном формате, его результаты пока неизвестны.

Речь идет о проектах модернизации в рамках Красноярской ТЭЦ-1 (с декабря 2024 года на 1 мая 2025 года), Нижнекамской ТЭЦ ТГК-16 (один проект переносится с апреля 2025 года на апрель 2026 года, а второй — с января 2025 года на январь 2029 года), Костромской ГРЭС «Интер РАО» (блок 5 переносится с февраля на ноябрь 2026 года), Пермской ГРЭС (блок 2 с февраля 2026 года — на октябрь 2027 года) и Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго» (с января 2026 года — на октябрь 2027 года).

При этом, чтобы стимулировать скорейший ввод модернизированных объектов и соблюдение контрактных сроков поставки оборудования, Минэнерго предлагает совершенствовать действующие механизмы ответственности на оптовом рынке. Инициатива охватывает в том числе «совершенствование порядка индексации величины капитальных затрат проектов модернизации ТЭС, по которым собственниками заявлено о необходимости корректировки дат начала поставки мощности», указано в материалах. «Вопрос о штрафах сейчас прорабатывается», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, сдвиги сроков возможны по еще 54 проектам на 2,1 ГВт, но уже из сферы возобновляемой энергетики (ВИЭ), которые возводятся по программе ДПМ ВИЭ (поддержка строительства объектов ВИЭ-генерации, предусматривающая гарантированную в течение определенного времени оплату мощности с оптового рынка). В качестве причин указаны приостановка работы в России зарубежных производителей необходимого оборудования, сложности выполнения заказа в нужном объеме и в сжатые сроки российскими поставщиками, трудности привлечения земного финансирования и ухудшение финансово-экономических параметров проектов в текущих условиях.

Речь идет о потенциальном переносе Сотниковской ВЭС «ЭЛ5-Энерго», ряда СЭС «Юнигрин Пауэр» и «Солар Ритейл», проектов «Форвард Энерго» (Новоалексеевская, Гражданская, Екатериновская, Красноармейская ВЭС), ВЭС АО «ВетроСПК» (АО «Росатом Возобновляемая энергия»), а также малых ГЭС ТГК-1 (в Мурманской области) и «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» в Карелии.

Минэнерго предлагает перенести сроки по проектам, по которым еще не наступила дата поставки мощности, на период до двух лет, указано в материалах. В самом ведомстве сообщили РБК, что «Минэнерго считает целесообразным поддержать перенос сроков реализации данных проектов». А одной из причин сдвига сроков «стала необходимость строительства дополнительных мощностей ВИЭ на Дальнем Востоке для покрытия дефицита».

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ) сообщили РБК, что выступают против «безусловного одобрения переноса сроков» реализации проектов КОММод. Там напомнили, что программа разрабатывалась как более дешевая альтернатива новому строительству: поскольку энергосистема требует постоянного обновления, модернизация старого оборудования обычно менее затратна. «Но в текущих экономических и технологических реалиях сдвиг вправо означает неизбежное повышение стоимости. Это значит, что ценовое преимущество утрачено — энергосистема фактически получит модернизированные, но старые объекты по цене новых. Кроме того, мы не можем согласиться с тем, что решение принимается в условиях отсутствия перечня комплексных мер в энергомашиностроении, которые могут застраховать энергосистему от срыва обязательств со стороны производителей в будущем», — указывают в АСПЭ.

Между тем 13 февраля правительство выпустило распоряжение, которым уже исключило из списка проектов КОММод 15 проектов модернизации ТЭС. Обоснованием для отказа стали также рост сроков поставки и цен на оборудование. Мощность этих объектов составляет 2 ГВт, рассказал Быстров на РСПП. «Эти 2 ГВт, в общем, были бы нужны, наверное, системе в модернизированном виде. Но понятно, что сейчас они будут [продолжать] работать на старом, не модернизированном оборудовании», — заключил он.