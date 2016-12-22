Инвестор из Казахстана купит медный проект Абрамовича

Группа KAZ Minerals приобретет проект по разработке Баимского месторождения за $900 млн. Претендентом на него был «Норникель»

Роман Абрамович (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Казахская группа KAZ Minerals заключила соглашение о приобретении Баимского медного месторождения на Чукотке у структуры Романа Абрамовича. Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Проект будет приобретен за $900 млн денежными средствами и акциями. В эту сумму входят $675 млн первоначального вознаграждения и $225 млн отложенного платежа. Согласно условиям сделки, первоначальный платеж необходим для приобретения доли в 75% и составит $436 млн и 22,3 млн новых акций KAZ Minerals. Оставшиеся 25% будут приобретены за $225 млн в виде денежных средств или акций (это зависит от реализации проекта).

Сделка должна быть завершена в первой половине 2019 года после получения всех разрешительных документов и согласования с антимонопольной службой.

KAZ Minerals ожидает, что в первые десять лет операционной деятельности среднегодовой объем производства составит 250 тыс. т меди и 400 тыс. унций золота. Капитальные затраты на разработку группа оценивает в $5,5 млрд, однако сумма может быть скорректирована по итогам технико-экономического обоснования проекта.

Баимское месторождение является одним из самых крупных неосвоенных медных активов в мире. У него есть потенциал стать не требующим больших затрат масштабным медным производством на базе рудника открытого типа, отмечает в своем сообщении группа. Текущие ресурсы месторождения оцениваются в 9,5 млн т меди при среднем содержании 0,43%.

Приобретение проекта позволит KAZ Minerals продолжить рост на фоне периода значительного дефицита предложения, в который, по прогнозам, входит рынок меди, заявил глава совета директоров группы Олег Новачук (его слова приводятся в сообщении компании).

Об интересе к активу на Чукотке казахстанская KAZ Minerals сообщила в феврале этого года. Основным конкурентом для группы был ГМК «Норильский никель». Однако вопрос приобретения месторождения «Норникелем» так и не был решен из-за конфликта «Интерроса» Владимира Потанина и UC Rusal Олега Дерипаски. Последний выступал против покупки проекта, объясняя это долгосрочными инвестициями, которые он требует, и отсутствием инфраструктуры в Арктической зоне.

Потанин, в свою очередь, считал месторождение привлекательным для ГМК из-за близкого к поверхности расположения запасов. Кроме того, президент «Норникеля» утверждал, что команда Абрамовича решает проблемы с энергетической инфраструктурой и круглогодичной навигацией.