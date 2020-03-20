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Шохин попросит правительство вернуть Лисина в комиссию по транспорту

Президент РСПП Александр Шохин предложит первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть в правкомиссию по транспорту представителей крупного бизнеса. В новый состав комиссии не вошли миллиардеры Владимир Лисин и Роман Троценко
Александр Шохин и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин намерен предложить первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть в правительственную комиссию по транспорту несколько крупных бизнесменов. Об этом говорится в письме Шохина, которое он подписал в четверг, 19 марта (есть в распоряжении РБК, о его подготовке рассказали три источника, знакомые с текстом письма). Фактически оно будет отправлено Белоусову в пятницу, 20 марта, сказал один из собеседников РБК. Представитель РСПП отказался от комментариев. Источник, близкий к союзу, пояснил, что идёт обычный процесс доработки РСПП и правительством состава правительственной комиссии по транспорту. От РСПП в правительство направлены предложения о включении в состав комиссии ряда представителей ведущих компаний-участников рынка транспортных услуг — производителей транспортной техники разных видов, крупнейших грузоотправителей, инфраструктурных игроков, подчеркнул он.

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Неделю назад, после того как комиссию по транспорту возглавил Белоусов, в ее составе произошли существенные изменения. Из ее состава исключили представителей крупного бизнеса, в частности: владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина, главу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимира Рашевского, основного акционера Трубной металлургической компании (ТМК) и «Синары» (занимается транспортным машиностроением) Дмитрия Пумпянского, а также председателя совета директоров инфраструктурной корпорации AEON Романа Троценко. Лисин был в комиссии с момента ее основания — сентября 2013 года, другие бизнесмены — с 2018 года.

Все исключенные бизнесмены — участники рынка транспортных услуг, владельцы железнодорожных операторов, портов, судостроительных и машиностроительных компаний, подчеркивает в своем письме Шохин. Так, ПГК — второй по размеру грузовой железнодорожный оператор в России (после «дочки» РЖД Федеральной грузовой компании), СУЭК — один из лидирующих производителей угля, основной для перевозки груза по железной дороге. Троценко принадлежит крупнейший аэропортовый холдинг в России «Новапорт» (объединяет 16 аэропортов) и «Московское речное пароходство».

Этих бизнесменов Шохин просит вернуть в состав комиссии, заверив, что их участие будет способствовать «решению стратегических задач развития транспортной инфраструктуры». В своем письме он напоминает, что по итогам встречи Белоусова с членами бюро РСПП в прошлую пятницу, 13 марта, «в качестве одной из ключевых задач зафиксировано повышение эффективности взаимодействия делового сообщества с органами власти».

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Из прежних членов комиссии бизнес представляют только генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев и глава ГТЛК Сергей Храмагин. В состав комиссии также вошли заместитель гендиректора «Базэла» Вадим Гераскин, председатель совета директоров и совладелец «Трансмашхолдинга» Дмитрий Комиссаров и глава группы «Каскол» Сергей Недорослев.

РБК направил запрос в секретариат Белоусова о причинах изменения состава правительственной комиссии по транспорту, а также в ТМК, СУЭК, НЛМК и представителю Троценко.

Правительственная комиссия по транспорту с 2013 года проводит совещания по важным темам транспортной отрасли, на которых присутствуют как представители бизнеса, так и федеральные чиновники. При этом, как рассказывал РБК источник в одном из профильных ведомств, вице-премьеры, курирующие транспорт, собирали эту комиссию с разной частотой: например, Максим Акимов, работавший в правительстве до января 2020 года, проводил такие совещания «крайне редко». А его предшественник Аркадий Дворкович, наоборот, собирал комиссию регулярно и даже «слишком часто», отмечали собеседники РБК.

На одном из последних заседаний комиссии в ноябре 2019 года обсуждался вопрос развития пригородного сообщения. Тогда Акимов отправил на доработку предложение РЖД, которые выступали за отказ от приватизации пригородных железнодорожных компаний. Последнее заседание прошло в декабре 2019 года, тогда обсуждалась новая структура воздушного пространства в Москве и области.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: РСПП, бизнес
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