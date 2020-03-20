Шохин попросит правительство вернуть Лисина в комиссию по транспорту

Президент РСПП Александр Шохин предложит первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть в правкомиссию по транспорту представителей крупного бизнеса. В новый состав комиссии не вошли миллиардеры Владимир Лисин и Роман Троценко

Александр Шохин и Андрей Белоусов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин намерен предложить первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть в правительственную комиссию по транспорту несколько крупных бизнесменов. Об этом говорится в письме Шохина, которое он подписал в четверг, 19 марта (есть в распоряжении РБК, о его подготовке рассказали три источника, знакомые с текстом письма). Фактически оно будет отправлено Белоусову в пятницу, 20 марта, сказал один из собеседников РБК. Представитель РСПП отказался от комментариев. Источник, близкий к союзу, пояснил, что идёт обычный процесс доработки РСПП и правительством состава правительственной комиссии по транспорту. От РСПП в правительство направлены предложения о включении в состав комиссии ряда представителей ведущих компаний-участников рынка транспортных услуг — производителей транспортной техники разных видов, крупнейших грузоотправителей, инфраструктурных игроков, подчеркнул он.

Неделю назад, после того как комиссию по транспорту возглавил Белоусов, в ее составе произошли существенные изменения. Из ее состава исключили представителей крупного бизнеса, в частности: владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Первой грузовой компании (ПГК) Владимира Лисина, главу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимира Рашевского, основного акционера Трубной металлургической компании (ТМК) и «Синары» (занимается транспортным машиностроением) Дмитрия Пумпянского, а также председателя совета директоров инфраструктурной корпорации AEON Романа Троценко. Лисин был в комиссии с момента ее основания — сентября 2013 года, другие бизнесмены — с 2018 года.

Все исключенные бизнесмены — участники рынка транспортных услуг, владельцы железнодорожных операторов, портов, судостроительных и машиностроительных компаний, подчеркивает в своем письме Шохин. Так, ПГК — второй по размеру грузовой железнодорожный оператор в России (после «дочки» РЖД Федеральной грузовой компании), СУЭК — один из лидирующих производителей угля, основной для перевозки груза по железной дороге. Троценко принадлежит крупнейший аэропортовый холдинг в России «Новапорт» (объединяет 16 аэропортов) и «Московское речное пароходство».

Этих бизнесменов Шохин просит вернуть в состав комиссии, заверив, что их участие будет способствовать «решению стратегических задач развития транспортной инфраструктуры». В своем письме он напоминает, что по итогам встречи Белоусова с членами бюро РСПП в прошлую пятницу, 13 марта, «в качестве одной из ключевых задач зафиксировано повышение эффективности взаимодействия делового сообщества с органами власти».