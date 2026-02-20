FT узнала о снижении суммы инвестиций Nvidia в OpenAI втрое

FT: сумма инвестиций Nvidia в OpenAI уменьшилась со $100 млрд до $30 млрд

Nvidia уменьшила предложение по инвестициям в OpenAI. Создатели ChatGPT близки к IPO, так что новые вложения помогут увеличить вычислительные мощности

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Корпорация Nvidia окончательно отказалась от плана вложить $100 млрд в компанию OpenAI из-за опасений инвесторов состоянием сектора искусственного интеллекта, пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Вместо этого Nvidia и OpenAI близки к подписанию договора об инвестициях $30 млрд в обмен на долю будущих акций. Переговоры могут завершиться уже в эти выходные.

Создатели ChatGPT планируют использовать новый капитал для реинвестирования в оборудование Nvidia. Однако источники газеты объясняют, что компании не собираются следовать договору о стратегическом партнерстве, заключенному в сентябре 2025 года.

Тогда речь шла о сотрудничестве в создании инфраструктуры для OpenAI, которая позволит запустить модели нового поколения и создать «суперинтеллект». После оглашения намерений подписать инвестиционную сделку рыночная капитализация Nvidia выросла выше $5 трлн.

«Это партнерство поможет OpenAI в реализации ее миссии по созданию универсального искусственного интеллекта на благо всего человечества», — говорилось в сообщении OpenAI.

В соответствии с условиями сентябрьского соглашения на $100 млрд Nvidia должна была перевести десять траншей по $10 млрд по мере роста спроса OpenAI на вычислительные мощности в течение нескольких лет в обмен на значительную долю в компании. OpenAI, в свою очередь, планировала приобрести миллионы процессоров Nvidia для ИИ в рамках планов по развертыванию до 10 гигаватт новых вычислительных мощностей.

По словам источников FT, OpenAI планирует использовать полученные $30 млрд для создания новых вычислительных мощностей, а соглашение с Nvidia, вероятно, со временем приведет к заключению новых сделок.

Ранее главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг после публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о заморозке сделке сообщил, что производитель видеокарт отказался инвестировать озвученную сумму. Однако тут же добавил, что финансирование в OpenAI все равно состоится.

OpenAI готовится к выходу на биржу к концу 2026 года. С этой целью бóльшую часть прошлого года компания потратила на то, чтобы обеспечить себе значительные вычислительные мощности для поддержки продуктов и дальнейшего роста. Она также заключила ряд других соглашений с компаниями — разработчиками чипов и облачных технологий, что способствовало глобальному росту фондового рынка.