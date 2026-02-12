 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Таманцев. В итоге
Почему ИИ перестал быть экспериментом, где заканчивается хайп, есть ли пузырь в оценках компаний и хватит ли миру электроэнергии для дата-центров — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• 02:56 GPT-моменты 2025 года и рассуждающие модели
• 04:54 От «собеседника» к цифровому сотруднику компании
• 07:45 Пузырь ожиданий и переход к расчету окупаемости
• 12:12 Точка невозврата и государственная гонка за ИИ
• 17:37 Энергопотребление ИИ и мини-АЭС для дата-центров
• 25:53 Галлюцинации моделей и технологии guardrails
• 36:46 Будет ли искусственный «суперразум» в ближайшее десятилетие

В конце 2025 года журнал Time назвал создателей технологий искусственного интеллекта «людьми года». Выбор, в частности, объясняли тем, что нейросети вышли за пределы пилотных проектов и стали частью бизнес-процессов: генеративный ИИ начали массово внедрять и для поддержки клиентов, и для помощи сотрудникам. Но далеко не все ожидания совпали с реальностью.

О том, что происходит с «ИИ-пузырем» и может ли он лопнуть, в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК поговорили с директором лаборатории «Когнитивные системы ИИ» Института искусственного интеллекта AIRI Александром Пановым и советником генерального директора по ИИ Ассоциации ФинТех Алексеем Сидорюком. Обсудили, что сегодня реально умеют нейросети, как их прогресс повлияет на рынок труда, где брать энергию для развития дата-центров, почему модели «галлюцинируют» и есть ли основания говорить о риске «восстания ИИ».

Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда

Закон о травле, дефицит психологов и кибербуллинг: как защитить детей

Фетисов — о нейтральном статусе, Олимпиаде и «хоккейной дипломатии»

Массовые закрытия и рынок готовой еды: что происходит с общепитом?

Скидки на аренду и пустые площади: почему торговые центры теряют трафик

Стипендии, бюджетные места и работа: что в итоге со студенчеством?

Смерть младенцев в роддоме Новокузнецка: что в итоге с медициной в России

Министр спорта Дегтярев — об Олимпиаде-2026 без флага и победах в CAS

Вечная мерзлота или глобальное потепление: что в итоге с климатом России

Налоги, риск рецессии и дорогие деньги: экономические итоги 2025 года

Новый мировой порядок и война как состояние: политические итоги года

Черкизон закрыли, гаджеты остались: Wylsacom — про iPhone и скучный рынок

Зубаревич — о дефицитах, ипотеке и госкомпаниях: что в итоге с регионами

Провалы в прокате и «Алиса в Стране чудес»: что в итоге с кинопрокатом

Рупии, фармацевтика и мигранты: что в итоге Россия получит от Индии

Рост въездного туризма, цены и сервис: где в итоге отдохнуть в России?

Хинштейн о дыре в бюджете, «памятнике безалаберности» и чиновниках

Рост НДС и повышение взносов: что в итоге с бизнесом в России?

Гейм-индустрия России между налогами и Китаем: что в итоге ждет рынок

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Юрий Таманцев
искусственный интеллект
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
В топе: названы лидеры по уровню научно-технического развития в бизнесе Тренды, 16:46
Таиланд пока не уменьшил срок пребывания в стране иностранцев без виз Общество, 16:44
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 16:43
Прокуратура передала в суд дело экс-министра образования Подмосковья Политика, 16:40
Кто из хоккеистов КХЛ примет участие в Олимпийских играх в Италии Спорт, 16:39
Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Роттердаме Спорт, 16:37
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России Политика, 16:26
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным Политика, 16:25
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет Политика, 16:24
Coinbase разработала криптовалютные кошельки ИИ-агентам. Как это работает Крипто, 16:24
Глава МОК в слезах, Непряева вне топ-20 в гонке. Что происходит на Играх Спорт, 16:18
Минфин хочет увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет Инвестиции, 16:17
Как подать документы на визу в новом визовом центре Японии: личный опыт Стиль, 16:13