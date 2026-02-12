Как «пузырь ожиданий» вокруг ИИ меняет бизнес и рынок труда

Почему ИИ перестал быть экспериментом, где заканчивается хайп, есть ли пузырь в оценках компаний и хватит ли миру электроэнергии для дата-центров — в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК

• 02:56 GPT-моменты 2025 года и рассуждающие модели

• 04:54 От «собеседника» к цифровому сотруднику компании

• 07:45 Пузырь ожиданий и переход к расчету окупаемости

• 12:12 Точка невозврата и государственная гонка за ИИ

• 17:37 Энергопотребление ИИ и мини-АЭС для дата-центров

• 25:53 Галлюцинации моделей и технологии guardrails

• 36:46 Будет ли искусственный «суперразум» в ближайшее десятилетие

В конце 2025 года журнал Time назвал создателей технологий искусственного интеллекта «людьми года». Выбор, в частности, объясняли тем, что нейросети вышли за пределы пилотных проектов и стали частью бизнес-процессов: генеративный ИИ начали массово внедрять и для поддержки клиентов, и для помощи сотрудникам. Но далеко не все ожидания совпали с реальностью.

О том, что происходит с «ИИ-пузырем» и может ли он лопнуть, в программе «Таманцев. В итоге» на Радио РБК поговорили с директором лаборатории «Когнитивные системы ИИ» Института искусственного интеллекта AIRI Александром Пановым и советником генерального директора по ИИ Ассоциации ФинТех Алексеем Сидорюком. Обсудили, что сегодня реально умеют нейросети, как их прогресс повлияет на рынок труда, где брать энергию для развития дата-центров, почему модели «галлюцинируют» и есть ли основания говорить о риске «восстания ИИ».