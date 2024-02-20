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Siemens подала новый иск к «Уральским локомотивам» более чем на ₽1 млрд

«Уральские локомотивы» были СП Siemens и «Синары». Это предприятие выпускает «Ласточки». Всего немецкий концерн подал к нему три иска, два из них — более чем на 1 млрд руб.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская дочерняя компания немецкой Siemens ООО «Сименс Мобильность» подала иск к ООО «Уральские локомотивы» более чем на 1,1 млрд руб., следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

«Уральские локомотивы» входят в группу «Синара» и выпускают электровозы и электропоезда, в том числе «Ласточки». Ранее это было совместное с «Синарой» предприятие Siemens. По данным СПАРК (от 2010 года) владельцем числится нидерландская Ural Locomotives Holding B.V.

Суть претензий неизвестна. РБК направил запросы в пресс-службы «Уральских локомотивов» и группы «Синара».

Это не первый иск «Сименс Мобильности» к «Уральским локомотивам» на 1 млрд руб. — первый был подан 12 февраля в Арбитражный суд Свердловской области, заседание по нему назначено на 20 марта. В этом же суде рассматривается еще один иск с тем же истцом и ответчиком, сумма требований — 105 млн руб., его будут рассматривать 2 апреля.

К «Сименс мобильности», судя по картотеке арбитражный судов, подано более 20 исков, восемь из них — от РЖД.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Siemens работала в России с 1852 года и приняла решение уйти с рынка в 2022-м, спустя 170 лет. Помимо «Уральских локомотивов», у немецкого концерна было СП с «Силовыми машинами» — ООО «Силовые технологии газовых турбин» (ООО «СТГТ») — 65% которой в 2022-м приобрела «Интер РАО». Предприятие занимается производством и обслуживанием газовых турбин SGT5-2000E и SGT5-4000 F.

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Голландская структура «Интер РАО» — RAO Intertech B.V. — выкупила воронежский завод Siemens Energy ― ООО «Воронежский трансформатор» (бывшее ООО «Сименс энергетика трансформаторы», входившее в подразделение Siemens Energy). Сумму этих двух сделок оценивали в €25 млн.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Siemens «Уральские локомотивы» Арбитражный суд Группа Синара
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