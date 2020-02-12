«Газпром нефть» заявила о готовности обсуждать с Минском схемы поставок

«Газпром нефть» готова обсуждать с Белоруссией разные схемы поставок нефти. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Дюков, его цитирует «РИА Новости».

По словам Дюкова, компания также готова обсудить с белорусской стороной поставки по давальческой схеме, когда компания поставляет сырье на нефтеперерабатывающий завод, позже забирает нефтепродукты и отправляет их на АЗС.

Ранее в среду, 12 февраля, предложение работать по такой схеме российским компаниям выдвинул госконцерн «Белнефтехим». Тогда пресс-секретарь концерна Александр Тищенко сообщал, что никаких встречных ходов со стороны российских нефтяных компаний не было сделано.

Перебои с поставками топлива на АЗС, принадлежащих российским компаниям, начались в Белоруссии с начала 2020 года. Перед этим Россия и Белоруссия пытались договориться о поставках российской нефти, однако им это не удалось. 1 января истекло действовавшее соглашение о поставках.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко также провели несколько раундов переговоров на тему поставок нефти и газа. Последняя встреча между президентами состоялась 7 февраля. В итоге было решено, что Россия продолжит поставлять газ по ценам 2019 года и не предоставит скидок на нефть.