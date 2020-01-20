Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

К 18:00 стоимость Сбербанка достигла 5 трлн 998 млрд руб., что позволило банку вернуть себе статус самой дорогой компании, которого его лишил «Газпром». Но к закрытию торгов стоимость «Газпрома» перевалила за 6 трлн руб.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Во время торгов Сбербанк на некоторое время обогнал по объему рыночной капитализации «Газпром», следует из данных Московской биржи.

К шести вечера стоимость обычных и привилегированных акций госбанка выросла на 1,7%, а рыночная капитализация достигла 5 трлн 998 млрд руб. Акции «Газпрома» в это время упали в цене на 0,8%, а стоимость снизилась до 5 трлн 996 млрд руб.

Но на момент закрытия торгов рыночная капитализация «Газпрома» снова выросла и превысила 6 трлн. Стоимость ценных бумаг компании при закрытии установилась на уровне 253 руб за штуку. В течение дня цена акций «Газпрома» упала на 0,74%.

Стоимость ценных бумаг Сбербанка в течение дня выросла на 1,44%. Однако при закрытии торгов его рыночная капитализация составила 5 трлн 986 млрд руб. Стоимость обычных акций банка на закрытии составляла 266 руб. за штуку, привилегированных — 238 руб.