В России возникли проблемы с ремонтом техники Bosch

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В России не хватает комплектующих для ремонта техники европейского производства, в частности, Bosch, сообщили «Известия» со ссылкой на специалистов по ремонту.

Одна из дефицитных деталей — электронный блок управления для стиральных и посудомоечных машин, в особенности умных устройств, которые покупались два-три года назад. Сотрудники ремонтных организаций не смогли сказать, когда нужные запчасти появятся в наличии.

От торговых сетей или поставщиков бытовой техники информация о дефиците таких деталей не поступала, заявили «Известиям» в Минпромторге. Проблемы с логистикой некоторых комплектующих иностранного производства есть, они связаны с введением санкций, но эти вопросы решаются, заверили в ведомстве.

Bosch приостановила деятельность в России и закрыла заводы весной 2022 года. Компания предположила, что ее продукция могла использоваться в «негражданских» целях, что нарушает ее политику, писал Bloomberg. Также Bosch заявила о нарушении цепочек поставок. Три завода компании в Энгельсе купил в конце апреля 2023 года холдинг S8 Capital.

Что касается поставок комплектующих для техники Bosch, то они, как рассказал «Известиям» сотрудник компании — партнера нескольких производителей бытовой техники, теперь ввозятся по параллельному импорту. Проблемы с поставками бывают, но так, чтобы нигде не было в наличии никаких деталей, не было, уточнил он.

По словам собеседника газеты, доля Bosch на российском рынке сокращается. Например, в первом квартале 2022 года бренд занимал около 6% рынка стиральных машин, а сейчас показатель близок к 1%.