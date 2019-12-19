Путин заявил о поиске приемлемого решения по газовому вопросу с Украиной

Путин заявил о поиске приемлемого решения по газовому вопросу с Украиной

По словам президента, маршрут по доставке газа в Европу через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря, однако Россия готова его сохранить. Москва заинтересована в продлении газового договора с Киевом, заверил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая в рамках большой пресс-конференции, заявил, что Москва и Киев продолжат искать решение по газу, которое в итоге будет приемлемо для всех сторон. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается газовых отношений, это сложная такая, чувствительная очень тема. Мы хотим решить эту проблему», — сказал глава государства.

По словам Путина, Россия будет искать приемлемое для всех решение, «в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток», транзит через Украину».