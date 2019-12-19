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Путин заявил о поиске приемлемого решения по газовому вопросу с Украиной
По словам президента, маршрут по доставке газа в Европу через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря, однако Россия готова его сохранить. Москва заинтересована в продлении газового договора с Киевом, заверил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая в рамках большой пресс-конференции, заявил, что Москва и Киев продолжат искать решение по газу, которое в итоге будет приемлемо для всех сторон. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Что касается газовых отношений, это сложная такая, чувствительная очень тема. Мы хотим решить эту проблему», — сказал глава государства.

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По словам Путина, Россия будет искать приемлемое для всех решение, «в том числе и для Украины, сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как «Северный поток-1», «Северный поток-2» и «Турецкий поток», транзит через Украину».

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Президент отметил, что сейчас вопрос заключается в том, какие будут объемы этого транзита и на какой срок можно заключить контракт. «Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. <...> Мы в этом сами заинтересованы», — заверил он.

Как отметил Путин, маршрут по доставке газа в Европу через Украину удобнее, но вместе с тем длиннее, чем по дну Балтийского моря. «Он длиннее и просто для нас дороже. <...> Мы готовы его сохранять», — добавил российский лидер.

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«Я думаю, что мы договоримся. Кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать для влияния на ситуацию на самой Украине», — заключил Путин.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу, который был заключен в 2009 году, истекает в конце этого года. Киев и Москва пока не договорились о его продлении и не заключили новое соглашение. «Газпром» предлагает продлить контракт или заключить новый сроком на один год, а одним из условий ставится взаимный отказ от претензий в арбитраже. Украинская сторона с позицией России не соглашается.

Автор: Михаил Юшков
Теги: транзит газа, Украина, Владимир Путин
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