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НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд
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НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд
Бизнес, 12:08
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НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд
НОВАТЭК Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко подписал контракт на строительство второго завода по сжижению природного газа (СПГ) с итальянской Saipem и турецкой Renaissance на €2,2 млрд. Он будет выпускать 19,8 млн т СПГ в год
Завод по сжижению природного газа в России (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance подписало контракт с «дочкой» НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд на проектирование и строительство второго завода по сжижению природного газа (СПГ) на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении Saipem.

Этот завод будет состоять из трех технологических линий по производству 6,6 млн т СПГ каждая, в общей сложности — 19,8 млн т СПГ. В задачи подрядчика входит проектирование и строительство бетонных платформ гравитационного типа (то есть удерживаемых на дне за счет собственного веса и связей нижней части платформы с грунтом) для размещения этих трех линий. Гравитационные платформы будут строиться на верфи в Мурманске, которую строит НОВАТЭК, а затем буксироваться и устанавливаться на Гыдане.

«Арктик СПГ-2» станет вторым СПГ-заводом НОВАТЭКа после «Ямал СПГ», который был запущен на полную мощность (16,5 млн т СПГ в год) на прошлой неделе. Стоимость проекта составила $27 млрд. Тогда предправления и крупнейший совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания стала крупнейшим в России заводом СПГ, совокупная доля которого составляет около 5% мирового рынка сжиженного газа.

Новый завод будет производить СПГ на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове. 18 сентября НОВАТЭК сообщил об открытии на этом месторождении залежей с запасами около​ 405 млрд куб. м, что позволит увеличить общие запасы до 2 трлн куб. м газа. Предполагается, что инвестрешение по этому проекту будет принято в 2019 году, а сам завод запущен в 2022 году.

Получение контракта на строительство «Арктик СПГ-2» демонстрирует то, как Saipem полностью интегрирован в процесс перехода к надежному энергоснабжению и очередному успеху компании в СПГ-секторе с высокой добавленной стоимостью, отметил гендиректор Saipem Стефано Као (его слова приводятся в сообщении). К тому же этот контракт усиливает присутствие Saipem в России, добавил он. РБК направил запрос представителю НОВАТЭКа.

В мае 2018 года французская Total, которая уже владеет акциями НОВАТЭКа и «Ямал СПГ», договорилась о покупке 10% «Арктик СПГ-2» и опционе еще на 5%, исходя из оценки проекта в $25,5 млрд. 17 декабря стало известно, что «Арктик СПГ-2» возглавил Олег Карпушин, который до этого руководил совместным предприятием Shell и «Газпром нефти» — Salym Petroleum, а затем был исполнительным вице-президентом по добыче, разведке и нефтесервисам казахстанской «КазМунайГаз».

Автор: Тимофей Дзядко.
Теги: НОВАТЭК , Леонид Михельсон
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