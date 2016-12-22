Михельсон заявил о давлении Запада на Норвегию из-за российского газа

Глава НОВАТЭКа объяснил, что западные партнеры давят на Норвегию из-за перевалки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ». Поэтому требуется ускорить строительство в Мурманске терминала, указал он

Леонид Михельсон (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

НОВАТЭК попросил ускорить строительство и ввод в Мурманске терминала для перевалки российского газа, так как перегрузка сжиженного газа с действующего завода «Ямал СПГ» в Норвегии стала причиной давления на эту страны со стороны западных партнеров. Об этом глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил на совещании с членами госкомиссии по вопросам развития Арктики в Сабетте (Ямало-Ненецкий автономный округ), передает «Интерфакс».

Михельсон пояснил, что перевалку СПГ в Норвегии пришлось использовать в том числе потому, что производите​​льность «Ямал СПГ» оказалась выше, чем планировалось. По его словам, нужно ускорить ввод перевалки в Мурманске, которая потребует инвестиции госбюджета в размере 900 млн руб.

«Уже сегодня мы видим, что Норвегия из-за нашей перевалки СПГ столкнулась с давлением западных партнеров. — сказал глава НОВАТЭКа. — Поэтому нам нужно как можно скорее запускать перевалку в бухте Ура. Мы бы планировали не в 2023 году, а в 2022». Михельсон добавил, что компания профинансирует «свою часть», а именно 98% от общей стоимости проекта.

В конце ноября «Ямал СПГ» начал производство СПГ на третьей технологической линии в режиме пусконаладочных работ. С запуском третьей очереди (на год раньше запланированного) совокупная мощность завода достигла 16,5 млн т в год. Из-за раннего ввода линий завод привлекает на рынке дополнительные суда и организовывает перевалку грузов в Норвегии. В противном случае НОВАТЭК не смог бы вывезти весь объем СПГ и конденсата.

Михельсон также заявил, что необходимо обеспечить инвестиции, чтобы обеспечить расширение подходного канала в Обской губе не к 2023-му, а к 2022 году.

«В 2022 году нам нужно протранспортировать из Мурманска в Сабетту первую платформу с линией сжижения (в рамках проекта «Арктик СПГ 2». — РБК)», — сказал он. Минтранс оценивал инвестиции в строительство подходного канала в сумму около 8 млрд руб.

Глава НОВАТЭКа на совещании попросил предоставить в приоритетном порядке финансирование из бюджета на строительство атомных ледоколов, которые нужны для проводки грузов по Северному морскому пути. По словам Михельсона, программа спуска этих пяти ледоколов фактически сорвана, так как строительство первого из них задерживается более чем на два года.