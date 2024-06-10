Суд вернулся к закрытому делу об ОПС против основателя «Русского молока»

Дело о преступном сообществе в отношении Василия Бойко-Великого расследовали с 2006 года. В 2020-м его закрыли, но теперь начался повторный процесс. Основатель «Русского молока» не признает вину. Он отбывает наказание за растрату

Василий Бойко-Великий (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Можайском городском суде начался повторный процесс в отношении основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, которому инкриминируют создание преступного сообщества (ст. 210 УК), и его предполагаемых соучастников, сообщает «Коммерсантъ».

Расследование велось с 2006 года, но в 2020 году производство по этому делу прекратили после того, как в законодательство внесли изменения, не допускающие преследование по статье о создании ОПС в связи с предпринимательской деятельностью. Прокуратура и потерпевшие обратились в Первый кассационный суд общей юрисдикции, инстанция отменила предыдущие решения и направила дело на новое рассмотрение.

По делу, помимо Бойко-Великого, проходят еще девять человек. В числе фигурантов — бывший директор «Русского молока» по стратегическому развитию Кирилл Савицкий, экс-гендиректор компании «Вашъ финансовый попечитель» Мария Лобода и экс-глава ее юридического управления Олег Чудновский, бывшие глава земельного комитета Рузского района Московской области Валерий Иванов и руководитель районной регистрационной палаты Алла Харитонова.

По версии следствия, Бойко-Великий создал ОПС в 2003 году с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Участники переводили земли, находящиеся в долевой собственности граждан, на подконтрольные бизнесмену фирмы, регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам. В случае судебных споров фигуранты добивались отклонения претензий, используя поддельные документы. Обвинение считает, что с 2003 по 2011 годы они незаконно приобрели права собственности на участки площадью 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб.

Бойко-Великому вменяют создание ОПС и руководство им, а также фальсификацию доказательств (ст. 303 УК). Савицкого и Чудновского обвинение считает руководителями структурных подразделений преступного сообщества, остальных — участниками. Никто из подсудимых не признает вину. Несколько фигурантов умерли за время разбирательства.

Осенью 2023 года Бойко-Великий получил 6,5 лет колонии к шести годам и шести месяцам лишения свободы за растрату 89 млн руб. из средств банка «Кредит Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), где «Вашъ финансовый попечитель» являлся акционером.