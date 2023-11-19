Леонард Блаватник решил потратить сотни миллионов на скупку медиабизнеса

Access Entertainment Блаватника присматривается к бизнесу голливудских студий. Компания еще более десяти лет назад приобрела Warner Music, а сам бизнесмен активно вкладывается в сферу театра и искусства

Леонард Блаватник (в центре) (Фото: Виктор Бойко / Getty Images)

Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник (Forbes оценивает его состояние в $30,1 млрд) намерен инвестировать сотни миллионов фунтов стерлингов в телевидение, кино и театр, рассказал Financial Times (FT) глава Access Entertainment, основателем которой является Блаватник, Дэнни Коэн.

Блаватник «по настоящему любит искусство и индустрию развлечений» и Access Entertainment рассмотрит возможность более крупных приобретений в Голливуде, сказал топ-менеджер, отметив, что компания уже приобрела в 2011 году Warner Music Group за $3,3 млрд.

Коэн начал управлять Access Entertainment (подразделение Access Industries Блаватника, которое специализируется на индустрии развлечений) в 2016 году и с тех пор сформировал портфель инвестиций в кино, игры, театр и соцсети, отмечает FT. В прошлом он работал на Би-би-си и Channel 4, где руководил производством таких шоу, как «Доктор Кто» и «Танцы со звездами».

Access Entertainment, в частности, намерена рассмотреть более традиционные бизнесы голливудских студий, некоторые из которых испытывают трудности с долговым бременем и должны сосредоточиться на увеличении прибыли. Акции Warner Bros. Discovery (среди ее активов, например, HBO и CNN) резко упали в этом месяце после того, как конгломерат назвал «маловероятным» достижение целей по погашению долга на фоне растущих процентных ставок, обращает внимание издание.

Коэн отметил, что Access Entertainment и раньше присматривалась к студиям, но тогда цены были слишком высокими. Блаватник, указывает FT, в 2010 году был связан с заявкой на приобретение Metro-Goldwyn-Mayer.

Традиционная отрасль кино и телевидения была разделена между относительно небольшим числом крупных компаний и столкнулась с проблемами при переходе к цифровой дистрибуции, что делает некоторые потенциальные сделки менее привлекательными, сказал Коэн. По его словам, в центре внимания будут инвестиции в творцов — частных лиц, которые создают контент для таких платформ, как YouTube.

Access Entertainment уже владеет долей в Spotter — компании стоимостью более $1 млрд, сотрудничающей с блогерами и поддерживающей таких авторов, как MrBeast (свыше 200 млн подписчиков на YouTube). Также компания стремится увеличить инвестиции в Южную Корею. «Вероятно, нет другой неанглоязычной страны, которая добилась бы такого успеха в музыке, кино, телевидении и технологиях», — сказал Коэн.

Access Entertainment уже владеет долей в разработчике мобильных игр Tripledot, а также приобрела пакет акций скандинавской игровой компании Portal One.

Леонард Блаватник сделал состояние на работе в России. Он эмигрировал в США в 1978 году, получил там гражданство и создал Access Industries. В начале 1990-х его партнером по бизнесу в России стал Виктор Вексельберг (они познакомились во время учебы в Московском институте инженеров транспорта).

Предприниматели основали компанию «Ренова», и она стала совладельцем нескольких алюминиевых предприятий, которые затем объединили в Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию (СУАЛ), на базе которой Блаватник, Вексельберг и другие партнеры создали Sual Partners. В 2007 году она получила долю в объединенной компании UC Rusal, куда вошли активы «Русского алюминия» Олега Дерипаски, СУАЛ и швейцарского трейдера Glencore. В итоге был создан крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая. В мае 2023 года Блаватник продал свою долю в UC Rusal.

Сейчас основная часть состояния Блаватника связана с активами в США и Европе. Как отмечает FT, в 2018 году бизнесмен приобрел третий из старейших театров Великобритании — Королевский театр Хеймаркет. Он также инвестировал в десятки постановок в Театре Вест-Энда в Лондоне и на Бродвее в Нью-Йорке. После пандемии Королевский театр быстро вернулся к прибыли. «Мы заработали деньги и выплачиваем дивиденды», — заявил Коэн.

Блаватник инвестировал в цифровую галерею в лондонском районе Кингс-Кросс, специализирующуюся на иммерсивном искусстве. Отдельно бизнесмен владеет сервисом спортивных трансляций DAZN. Коэн также упомянул, что Access Entertainment управляет одним из двух коммерческих вещателей в Израиле, что, по его словам, в настоящее время является сложной задачей, учитывая «практически полное отсутствие доходов от рекламы». Название вещателя в статье не приводится, в 2015 году Haaretz писала, что RGE Media, где Блаватник акционер, купила телеканал Channel 10.

«По сути они показывают новости 24/7, и мы просто делаем все возможное, чтобы поддержать команду», — отметил топ-менеджер.