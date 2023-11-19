«Яндекс.Такси» обяжут разместить серверы в Белоруссии, компания уже начала их «потихоньку переводить» и создавать юрлица, сообщил глава Минтранса республики. Лукашенко ранее призвал к ужесточению контроля за такси

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российский сервис «Яндекс.Такси» будет обязан разместить свои серверы на территории Белоруссии после внесения поправок в законодательство республики, сообщил министр транспорта Белоруссии Алексей Ляхнович в эфире «Беларусь 1».

Журналистка напомнила министру о словах президента Александра Лукашенко, который ранее раскритиковал работу нелегальных служб такси в республике. Тогда президент Белоруссии заявил, что такие перевозчики «возят бессистемно, крадут, воруют, не платят налоги», и отметил, что бюджет теряет десятки миллионов рублей, а добросовестные перевозчики разоряются. Он потребовал установить единые, прозрачные «правила игры» и попросил не «давить, травить, увольнять». «Шаг влево, шаг вправо...», — добавил Лукашенко, не завершив мысль.

Журналистка напомнила министру о словах президента и сказала: «Все очень боялись, что после этого совещания мы останемся без «Яндекса». Министр в ответ пояснил, что власти Белоруссии хотят, чтобы машины «Яндекс.Такси» визуально отличались от остальных автомобилей и чтобы сервис разместил серверы на территории республики. Он привел в пример работу такси в Москве, где требования по оформлению машин соблюдаются, поскольку законодательство в России более жесткое.

Министр подчеркнул, что в белорусском законодательстве нет понятия «агрегатор», а есть диспетчер — с соответствующими обязательствами.

«Сейчас, наверное, узнали [в «Яндекс.Такси»], что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь», — добавил Ляхнович.

Требования о переносе серверов «Яндексу» выдвигали и другие постсоветские страны. Это происходило в том числе на фоне вступления в силу с 1 сентября в России нового закона о такси. Согласно ему службы такси обязаны предоставлять ФСБ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Правительство уже утвердило порядок передачи ФСБ таких данных. Речь идет о «круглосуточном удаленном доступе», если компания работает через интернет.

Власти Казахстана летом сообщили, что «Яндекс» перенесет серверы на территорию республики. Власти Грузии начали проверку уровня защиты персональных данных «Яндексом».

В октябре власти Узбекистана потребовали от Yandex Go зарегистрироваться в качестве налогового резидента страны, а также предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек, пригрозив блокировкой. Компания заверила, что сотрудничает с властями по теме локализации, но назвала условия относительно фискального чека «новым для рынка и трудоемким процессом с точки зрения интеграции».