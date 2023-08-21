branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Спартак» купил в Испании защитника сборной Сербии Спорт, 16:04
Glassnode: около 90% краткосрочных держателей биткоина оказались в убытке Крипто, 16:03
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Почта введет обязательную идентификацию при отправке посылок по России Общество, 16:00
Автор победного гола испанок на ЧМ узнала о смерти отца после финала Спорт, 15:59
ФСБ задержала менеджера Одесской железной дороги за диверсию в Херсоне Политика, 15:56
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 15:54
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:52
На Украине сообщили о массовой гибели дельфинов в Черном море Общество, 15:41
Бизнес попросил разрешить еще год не раскрывать финотчетность Бизнес, 15:38
Российский призер Паралимпиады сменила гражданство на австрийское Спорт, 15:33
В третьем регионе России за день сбили беспилотник Политика, 15:29
Эрдоган заявил о намерении встретиться с Путиным в сентябре Политика, 15:25
В рейтинге районов Москвы с самым дорогим жильем сменился лидер Недвижимость, 15:21
Технологии и медиа ,  
0 

«Яндекс» перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

«Яндекс» переместит свои серверы в Казахстан после блокировки местного домена
В начале августа казахский домен компании заблокировали, у властей страны возникли вопросы относительно того, где «Яндекс» хранит персональные данные
«Яндекс» YNDX ₽2 660 +2,22% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» перенесет на территорию Казахстана серверы yandex.kz, сообщили РБК в пресс-службе Минцифры республики. 9 августа работу домена приостановили из-за расположения серверов вне Казахстана.

Представители компании и ведомства провели рабочую встречу, на которой обсуждали вопросы защиты персональных данных казахстанцев и управления доменами.

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов «Яндекс» подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz, — так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс Go», — сообщили в ведомстве.

В частности, стороны договорились внести в дорожную карту план мероприятий по переносу обработки личных данных граждан Казахстана на серверы внутри республики.

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК отказались от комментариев.

9 августа Минцифры страны сообщило, что приостановило работу yandex.kz из-за «размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана». Tengrinews писал, что пользователи в республике испытывали трудности с доступом к сервисам компании. В «Яндексе» РБК сообщали, что восстановили работу сервисов в Казахстане и продолжат контакты с местными регуляторами, «чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства республики».

У Казахстана, а также других стран, где работает приложение такси «Яндекс Go», также возникли вопросы в связи с тем, что российская ФСБ с 1 сентября получит круглосуточный доступ к базам данным по заказам такси. Однако в компании отмечали, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», — подчеркнули в «Яндексе».

Читайте на РБК Pro
Бесконечное обновление: эти 12 трендов определят наше будущее
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Куницына
При участии
Екатерина Ясакова
Яндекс Казахстан
Материалы по теме
Медведев задал вопрос о лояльности после опыта с нейросетью «Яндекса»
Технологии и медиа
Курьеры «Яндекса» устроили забастовку в центре Астаны
Бизнес
Власти Казахстана объяснили отключение домена «Яндекса»
Технологии и медиа