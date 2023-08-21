«Яндекс» перенесет серверы yandex.kz в Казахстан

«Яндекс» переместит свои серверы в Казахстан после блокировки местного домена

В начале августа казахский домен компании заблокировали, у властей страны возникли вопросы относительно того, где «Яндекс» хранит персональные данные

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Яндекс» перенесет на территорию Казахстана серверы yandex.kz, сообщили РБК в пресс-службе Минцифры республики. 9 августа работу домена приостановили из-за расположения серверов вне Казахстана.

Представители компании и ведомства провели рабочую встречу, на которой обсуждали вопросы защиты персональных данных казахстанцев и управления доменами.

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов «Яндекс» подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz, — так уже ранее было сделано для сервиса «Яндекс Go», — сообщили в ведомстве.

В частности, стороны договорились внести в дорожную карту план мероприятий по переносу обработки личных данных граждан Казахстана на серверы внутри республики.

В «Яндексе» в ответ на запрос РБК отказались от комментариев.

9 августа Минцифры страны сообщило, что приостановило работу yandex.kz из-за «размещения интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Казахстана». Tengrinews писал, что пользователи в республике испытывали трудности с доступом к сервисам компании. В «Яндексе» РБК сообщали, что восстановили работу сервисов в Казахстане и продолжат контакты с местными регуляторами, «чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законодательства республики».



У Казахстана, а также других стран, где работает приложение такси «Яндекс Go», также возникли вопросы в связи с тем, что российская ФСБ с 1 сентября получит круглосуточный доступ к базам данным по заказам такси. Однако в компании отмечали, что российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. «Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах», — подчеркнули в «Яндексе».