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Boeing 737 утратил статус самого продаваемого в мире самолета
Фото: Michel Euler / AP

Boeing 737 упал с первой строчки рейтинга самых продаваемых в мире самолетов, его обошел Airbus A320. Основной причиной стали две катастрофы с самолетами Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на отчеты о продажах лайнеров.

Как отмечает издание, последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, однако к концу октября его по этому показателю обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus заключил контракты на продажу 15 193 лайнеров семейства A320. Этому поспособствовал кризис, который начался у Boeing в апреле текущего года, после того, как компания приостановила продажи 737 MAX на фоне двух катастроф.

В течение последних нескольких лет Airbus сокращал разрыв от Boeing по этому показателю, особенно после того, как представил новейшую версию A320neo, выпуск которых начался раньше Boeing 737 MAX. Тем не менее, на конец 2018 года Airbus A320 отставал по продажам от Boeing 737 на более чем 400 самолетов.

Материал дополняется

Теги: Boeing 737, Airbus A320
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